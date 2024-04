Heptacampeão mundial da Fórmula 1 e recordista de vitórias na categoria máxima do automobilismo, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, voltou a reclamar do carro da equipe neste ano, o W15, e comentou sobre o possível retorno do tetracampeão Sebastian Vettel, piloto alemão que foi seu rival, à categoria.

Hamilton, aliás, irá em 2025 para a Ferrari, pela qual Vettel correu na F1 entre 2015 e 2020 -- Sebastian, por sua vez, é um dos nomes apontados justamente para substituir Lewis na Mercedes, embora o germânico tenha se aposentado da elite global do esporte a motor no fim de 2022 pela Aston Martin.

"Adoraria ter Sebastian de volta", afirmou Hamilton. "Acho que seria uma ótima opção para a Mercedes. Ele é um piloto alemão, um multicampeão... tem os 'valores' certos e pode levar a equipe adiante. Ficaria feliz em tê-lo de volta [à categoria]", seguiu Lewis, que, apesar da antiga rivalidade, se dá bem com 'Seb'.

Hamilton, que em 2024 faz seu pior início de temporada em toda sua carreira na F1 -- trajetória iniciada em 2007 pela McLaren --, também voltou a reclamar do W15, carro das Flechas de Prata no campeonato deste ano.

"Definitivamente há desempenho, mas precisamos trabalhar para tornar este carro mais consistente e fácil de pilotar. Ele se torna incrivelmente inconsistente [entre sessões de pista]. É diferente em cada curva e com diferentes guinadas e velocidades. Então, é um desafio", explicou o competidor britânico.

