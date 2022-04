Carregar reprodutor de áudio

Na madrugada deste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada de 2022, após uma classificação marcada por interrupções e atrasos. E na primeira prova no reformulado circuito do Albert Park, teremos Charles Leclerc na pole position, superando Max Verstappen na sua volta final, enquanto Sergio Pérez sai na terceira posição.

Completam o top 10: Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Carlos Sainz e Fernando Alonso.

Enquanto a Ferrari dominou os treinos da sexta-feira, a McLaren surpreendeu com Norris terminando na ponta do TL3, tendo Leclerc em segundo e Pérez terceiro, enquanto Verstappen foi o sétimo, sem conseguir acertar uma volta limpa durante a sessão devido ao tráfego e as bandeiras vermelhas.

Ainda na manhã deste sábado em Melbourne, a direção de prova anunciou a redução no número de zonas de DRS, de quatro para três, após longas discussões com as equipes na sexta. Mas a decisão não agradou a todos, que contavam com a ativação extra da asa móvel para melhorar a performance.

Q1

Assim que a regressiva de 18 minutos foi iniciada, vários pilotos saíram dos boxes, enquanto na Aston Martin o trabalho seguia de forma frenética, buscando finalizar os reparos nos carros de Vettel e Stroll após suas fortes batidas no TL3.

Leclerc rapidamente subiu para a ponta com 01min19s391, mas ainda acima do melhor tempo do final de semana até então, feito pelo próprio monegasco na sexta: 01min18s978. Após ser superado por Sainz e Pérez, ele retomou a liderança com 01min18s891 próximo à metade do Q1.

Com dois minutos para o fim da sessão, uma bandeira vermelha devido a uma forte batida de Latifi no primeiro setor. A transmissão mostrou que o piloto da Williams sofreu um toque de Stroll, que conseguiu sair dos boxes mas não chegou a fazer uma volta rápida.

Após cerca de 20 minutos de interrupção, a sessão foi retomada. A demora na finalização do Q1 permitiu inclusive que Vettel pudesse sair dos boxes.

No final, o Q1 terminou com Verstappen na ponta com 01min18s580, 0s254 à frente de Pérez em segundo. Leclerc foi o terceiro, 0s301 atrás do holandês, com Sainz em quarto e Alonso o quinto. Foram eliminados, garantindo as posições entre 16º e 20º: Alex Albon, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi e Lance Stroll.

Q2

Inicialmente programado para 3h40, horário de Brasília, o início do Q2 precisou ser adiado após a Williams de Albon ficar parada na pista logo após o fim do Q1.

Em uma sessão que correu sem problemas, Pérez foi o mais rápido, com 01min18s340, tendo as duas Ferraris na sequência. Sainz foi o segundo e Leclerc o terceiro, 0s129 e 0s266 atrás, respectivamente. Verstappen foi o quarto, 0s271 atrás do companheiro de Red Bull e Alonso foi o quinto. Completaram o top 10: Norris, Russell, Hamilton, Ricciardo e Ocon.

Foram eliminados no Q2, garantindo as posições de 11º a 15º: Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu e Mick Schumacher.

Q3

Temendo a possibilidade de novas interrupções, os pilotos não perderam tempo e logo saíram dos boxes quando a regressiva de 12 minutos foi iniciada.

E a bandeira vermelha veio. Alonso perdeu o controle do carro na curva 11 e acabou batendo na barreira de pneus com sete minutos para o fim. Neste momento, Leclerc liderava com 01mn18s239, 0s159 à frente de Pérez, que tinha apenas 0s001 de vantagem para Verstappen.

A sessão foi reiniciada cerca de 15 minutos depois. No final, Charles Leclerc confirmou a pole position com 01min17s868. Max Verstappen sai em segundo, com Sergio Pérez em terceiro. Completam o top 10: Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Carlos Sainz e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta à pista do Albert Park em Melbourne na madrugada de sábado para domingo para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 02h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

