Lewis Hamilton reconheceu que o ritmo da Red Bull na classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 tinha "algo a mais", embora o britânico tenha conseguido uma pole position crucial.

Max Verstappen parecia pronto para agarrar o primeiro lugar nos instantes finais do Q3, já que estava a mais de dois décimos de Hamilton em sua última volta de classificação, mas jogou tudo fora na última curva depois de bater no muro.

Hamilton se mostrou feliz por manter a pole, já que reconheceu que a Mercedes não tinha o ritmo necessário na classificação.

“Trabalhamos tanto com simulação, configuração, e a colaboração tem sido simplesmente épica com Valtteri”, disse ele. “Ele é o melhor companheiro de equipe que já existiu no esporte, com certeza."

“E nós trabalhamos juntos na configuração, levando o carro onde ele precisa estar. Esses caras foram muito rápidos: a [Red Bull] nessa pista tem algo a mais."

“Mas, dado onde estamos, estou grato pelo que conseguimos com o que temos.”

Hamilton disse que a Mercedes estava mais confortável na sexta-feira, já que o carro não estava tão bem durante o sábado.

“Estávamos lutando com os pneus e, para nós, para conseguir uma dobradinha, estou muito orgulhoso do Valtteri e dos caras, os homens e mulheres da nossa equipe que trabalharam tanto. Então, sim, é um ótimo resultado.”

Embora Hamilton tenha conseguido sair por cima na classificação, ele acredita que a Red Bull ainda pode representar uma grande ameaça na corrida.

“Sempre nos aproximamos do ritmo de corrida”, disse o britânico. “Acho que minha corrida longa foi boa ontem, mas você sabe, eles [Red Bull] obviamente escolheram algo com a afinação e estão rápidos hoje."

“Portanto, prevejo que será uma batalha acirrada amanhã. Mas Valtteri e eu estaremos nisso", concluiu.

