A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Grã-Bretanha. E em meio à expectativa de forte chuva para o sábado, a primeira sessão de treinos livres viu uma pista bastante movimentada, com muitas equipes testando suas atualizações. No final, deu dobradinha da Red Bull, com Max Verstappen quase 0s5 à frente de Sergio Pérez.

Completaram o top 10: Alex Albon, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Lando Norris, Lance Stroll e Oscar Piastri. Lewis Hamilton foi o 12º e George Russell o 14º.

Com diversas equipes trazendo atualizações para a etapa, como Mercedes, Ferrari, Alpine, McLaren e AlphaTauri, a grande maioria do grid não perdeu tempo nos boxes, indo para a pista assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada.

Para esta primeira parte da sessão, os pilotos apostaram nos pneus médios e duros para os testes de ajustes e novos elementos.

Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava com 01min29s863 de duros, colocando 0s951 em cima de Sainz de médios. Stroll, Hamiltn e Leclerc completavam o top 5 enquanto Russell era 8º e Pérez e Alonso ainda não tinham voltas cronometradas.

Na sequência, foi a vez da Ferrari mostrar força em uma pista que tradicionalmente vai bem. Na metade da sessão, era Sainz quem liderava com 01min29s357 de macios, botando 0s506 em Verstappen, com Pérez, Sargeant e Leclerc completando o top 5, enquanto Hamilton era 10º, Russell 16º e Alonso 19º.

Com os pneus macios ganhando espaço na pista, a situação foi mudando. A 15 minutos do fim, a Ferrari seguia na ponta, mas agora com Leclerc marcando 01min29s280, 0s039 à frente de Ocon, com Pérez, Sainz e De Vries completando o top 5, enquanto Verstappen era o sétimo, Russell P8, Hamilton P12 e Alonso P18, com o espanhol ainda sem fazer voltas com médios e macios.

No final, deu Max Verstappen na liderança. O holandês marcou 01min28s600 para garantir a liderança com folga. Em dobradinha da Red Bull, Sergio Pérez foi o segundo, mas a quase 0s5 do companheiro de equipe.

Completaram o top 10: Alex Albon, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Lando Norris, Lance Stroll e Oscar Piastri. Lewis Hamilton foi o 12º e George Russell o 14º.

A Fórmula 1 volta à pista de Silverstone mais uma vez nesta sexta-feira, para o segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha. A sessão está marcada para 12h, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

E já anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades em solo britânico. Não perca!

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate caos dos limites de pista na Áustria: qual a solução?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: