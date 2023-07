F1: Conheça a asa dianteira revisada da Mercedes para Silverstone

A Mercedes introduz outro pacote de atualização para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, e o primeiro ajuste surgiu na forma de uma nova e impressionante asa dianteira. O novo projeto ainda aproveita muitos dos recursos de seu antecessor, mas há também uma grande mudança na forma como a asa é carregada em toda a sua extensão e como ela interage com o bico do monoposto W14.

A junção triangular do bordo de ataque da placa terminal foi retirada em favor de um acabamento mais arredondado, o que resultou não apenas no ajuste do plano de mergulho, mas também na curvatura da própria placa terminal.

A cápsula que abriga o sensor de pneus por infravermelho também foi reposicionada como consequência do redesenho da placa final e, claramente, foi movida para um local que oferece o melhor desempenho do ponto de vista aerodinâmico.

Asa dianteira do Mercedes W14

O bordo de ataque do plano principal agora está mais contornado na seção externa da asa (seta vermelha), apresentando a parte inferior do elemento ao fluxo que se aproxima e aprimorando os contornos que já existiam depois.

É uma solução de design que lembra as usadas pelas equipes no formato de regulamento anterior, mas é algo que elas claramente não conseguem reproduzir completamente devido às regras empregadas desde a última temporada.

Asa dianteira e nariz do Mercedes W14

A borda de ataque do plano principal, comprimida para cima na seção central do elemento, também foi descartada (seta azul, inserção), já que agora é preferível uma transição mais suave que desça até a linha central, onde se encontra com a ponta do bico. Isso também fez com que as outras seções internas dos flaps acima fossem reprofiladas, alterando sua interação com o bico. Como consequência dessas mudanças, parece que a ponta do bico e o restante também foram alterados.

Visualmente, a mudança mais flagrante vem na forma das duas abas superiores, com o comprimento das seções móveis muito mais longo. Claramente, tomou-se o cuidado de proporcionar a curvatura necessária ao longo da borda de fuga do flap superior.

A ideia é proporcionar o equilíbrio certo entre a carga aerodinâmica e a distribuição do fluxo. Também é perceptível a chegada de um suporte separador de fendas mais voltado para a aerodinâmica no canto superior externo (circulado e inserido, acima), enquanto o restante dos suportes ainda mantém a aparência de ferradura padrão. A Mercedes foi a primeira equipe a revelar os suportes de estilo aerodinâmico, mesmo que nunca tenha corrido com eles.

Enquanto isso, a Ferrari os utilizou durante toda a temporada em sua asa dianteira. A Haas também instalou sua própria variante mais recentemente. As atividades de pista de Silverstone começam nesta sexta-feira, com cobertura completa do Motorsport.com.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha, que também contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band / Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 11h05 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h20 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate caos dos limites de pista na Áustria: qual a solução?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: