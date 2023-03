Carregar reprodutor de áudio

O terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, encerrou as práticas livres do fim de semana tendo Max Verstappen na ponta mais uma vez, seguido por Sergio Pérez e Fernando Alonso que completou o Top 3 dessa manhã, assim como na sexta-feira.

Completaram os dez primeiros: Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, George Russell e Carlos Sainz.

Em condições climáticas e de pista diferente das que encontrarão na classificação a na corrida no domingo, os pilotos foram para sua última hora livre para finalizar a afinação do carro antes do 'vamos ver'. Antes mesmo de começar, a AlphaTauri avisou que Nyck de Vries tinha um problema no carro e foi preciso trocar a unidade de potência, por conta disso, o holandês não participou do treino.

Logo nos minutos iniciais, a equipe de Milton Keynes ocupou o P1 com Max Verstappen cravando o tempo de 1m29.882s usando pneus duros. O que não durou muito, porque logo na sequência o bicampeão mundial foi superado pelo companheiro de equipe que fez sua volta rápida em 1m29.17s na gama macia.

Quem começou surpreendendo foi Pierre Gasly, o 'novato' da Alpine conseguiu um belo tempo no início da sessão e cravou a terceira melhor marca com 1m29.935s. A presença das duas Ferraris e dos dois carros da Mercedes entre os dez primeiros também foi vista na primeira parte do treino - o que não tinha acontecido na sexta-feira.

Com mais de 30 minutos no relógio, a posição de Fernando Alonso era um ponto que chamava atenção. O espanhol que figurou entre os três primeiros colocados nas duas práticas livres anteriores, só tinha dado dez voltas e estava a mais de 3s atrás do líder Pérez, na 19ª colocação.

Restando 20 minutos na regressiva, Hamilton continuou a melhorar seu tempo e entrou na casa dos 1m29 quando assumiu o quarto lugar que era ocupado por Esteban Ocon. Alonso, por fim, apareceu na pista com pneus macios - quando faltavam quinze minutos para o fim - e conseguiu cravar o P4.

Nos dez minutos finais, o terceiro lugar foi uma posição amplamente disputada entre Hamilton, Alonso e Stroll, mas o último lugar do pódio acabou ficando com o espanhol bicampeão.​

