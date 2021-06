Max Verstappen voltou a mostrar a força da Red Bull, liderando o segundo treino livre para o GP da Estíria de Fórmula 1, terminando a frente de Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, em uma sessão marcada por surpresas com a possibilidade de aproximação da chuva.

Lewis Hamilton foi o quarto após ter sua melhor volta deletada por exceder os limites de pista, que lhe renderia a liderança do TL2, enquanto Sergio Pérez foi o nono e Valtteri Bottas apenas o 11º.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, Max Verstappen comandou uma dobradinha de motores Honda, tendo Pierre Gasly ao seu lado, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro, Valtteri Bottas o quarto e Sergio Pérez apenas o 13º.

A chuva deu seus primeiros sinais uma hora antes do TL2, com as primeiras gotas caindo sobre o Red Bull Ring. Quando o cronômetro foi liberado, a transmissão informou que a chance de chuva era de 80% e ela apareceu já no começo, com os pilotos avisando no rádio.

E o TL2 veio com um desfalque: Pierre Gasly, um dos destaques do TL1, terminando em segundo, atrás apenas de Max Verstappen, não participou da sessão. A Honda encontrou algo nos dados de sua unidade de potência e decidiu, por segurança, investigar o motor da AlphaTauri do piloto francês.

Com a possibilidade da chuva cair com mais força na segunda metade da sessão, os pilotos não perderam tempo e rapidamente saíram dos boxes, misturando os pneus médios e duros. Mesmo com alguns reclamando das condições difíceis devido ao impacto da chegada da chuva, todos trataram de marcar tempos.

Mesmo assim, a primeira parte do TL2 foi marcada por escapadas dos pilotos devido à queda das condições da pista. Tanto Hamilton quanto Verstappen escaparam na curva três, enquanto Carlos Sainz rodou na curva cinco.

Após os primeiros 15 minutos de sessão, a Aston Martin aproveitou para sair de pneus macios e fazia 1-2, com Sebastian Vettel na ponta, com 01min05s934, 0s145 a frente de Lance Stroll, enquanto Verstappen era o terceiro, a 0s258. Bottas era o quarto, Hamilton o quinto, e Pérez o sexto.

Nos minutos seguintes, mais bandeiras amarelas, causadas por Nicholas Latifi e Nikita Mazepin. Ambos os pilotos escaparam no segundo setor, colocaram o carro na brita, perderam o controle e acabaram rodando.

Com a aproximação da chuva, os pilotos adiantaram as simulações de classificação. Na marca de 30 minutos de TL2, Verstappen liderava com 01min05s412, 0s336 a frente de Daniel Ricciardo em segundo, com Esteban Ocon em terceiro a 0s378, Hamilton em quarto, a 0s384 e Alonso fechando o top 5. Neste momento, Pérez era o nono, a 0s677 e Bottas o 11º, a 0s839.

Vale o destaque para Lewis Hamilton, que chegou a fazer 01min05s335, o que lhe daria a liderança do TL2, mas sua volta foi cancelada por exceder os limites de pista na última curva.

Com a simulação de classificação adiantada por conta da ameaça da chuva, a meia hora final foi dedicada às simulações de corrida, com os carros andando de tanque cheio e entregando voltas mais lentas.

Mas o trecho final do TL2 não passou sem incidentes, com destaque para um bizarro de Valtteri Bottas, que perdeu o controle da Mercedes e rodou assim que saiu da parada, ainda dentro dos boxes. A direção de prova colocou o incidente sob investigação.

No final, o 01min05s412 de Max Verstappen não foi superado por nenhum dos rivais, com o holandês garantindo a liderança das duas sessões do dia. Completando o top 3, performances impressionantes de Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, a 0s336 e 0s378, respectivamente.

Lewis Hamilton optou por não fazer mais voltas rápidas após seu tempo deletado e se contentou com o quarto tempo, enquanto Fernando Alonso foi o quinto. Completaram o top 10: Sebastian Vettel, Lando Norris, Lance Stroll, Sergio Pérez e Antonio Giovinazzi, enquanto Valtteri Bottas foi apenas o 12º.

A Fórmula 1 retorna ao Red Bull Ring no sábado, para o terceiro e último treino livre antes da classificação, que define o grid de largada para o GP da Estíria. As sessões estão marcadas para 07h e 10h, horário de Brasília.

E amanhã, assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, analisando o grid de largada e projetando a corrida do domingo. Não perca!

Veja resultados do TL2:

