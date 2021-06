Dando sequência à primeira rodada tripla da temporada, a Fórmula 1 desembarcou na Áustria, para o GP da Estíria, uma de duas provas no Red Bull Ring. E em um final de semana onde a Mercedes teme perder novamente para a velocidade de reta da rival, a liderança do primeiro treino livre do fim de semana ficou com Max Verstappen, comandando uma dobradinha de motores Honda, com Pierre Gasly em segundo, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro.

Após o final de semana da França, Lewis Hamilton pediu que a Mercedes fizesse tudo que estivesse ao alcance para reverter a situação vista em Paul Ricard, com a evolução da Red Bull na velocidade de reta. Mas para Rico Penteado, ex-engenheiro de motores da F1, a situação é clara: Max Vertstappen é o favorito para o fim de semana (Ouça no fim da nota o podcast do Telemetria, com Rico Penteado).

E a primeira de duas corridas no Red Bull Ring começou com uma novidade no calendário: o GP da Turquia está de volta, ocupando a vaga deixada após o cancelamento de Singapura, entre 01 e 03 de outubro.

Todo o grid foi à pista ainda nos primeiros minutos, com pneus médios e duros. Após os primeiros 15 minutos de sessão, tínhamos dois carros com motores Honda na ponta. Verstappen liderava com 01min06s581, 0s059 a frente de Pierre Gasly, enquanto Hamilton era o terceiro, a 0s475, com Sergio Pérez e Charles Leclerc completando o top 5.

A bandeira amarela foi acionada apenas uma vez nestes primeiros 15 minutos, quando Robert Kubica, ocupando a Alfa Romeo de Kimi Raikkonen nesse TL1, perdeu o controle do carro e rodou, sem danos maiores.

Com 23 minutos de sessão, Carlos Sainz causou a segunda bandeira amarela do TL1. O espanhol da Ferrari havia acabado de abrir volta, mas perdeu o controle do carro na saída da curva um, rodando e parando na saída dos boxes, atrapalhando momentaneamente quem ia à pista.

Na metade do TL1, os pilotos começavam a fazer as voltas com os pneus macios. Hamilton era o novo líder, com 01min06s332, 0s054 a frente de Bottas, com Tsunoda em terceiro, Verstappen em quarto e Gasly em quinto.

A rodada seguinte no TL1 foi de Sergio Pérez, que perdeu o controle de sua Red Bull, rodando no meio da pista. Felizmente, sem ninguém por perto.

A 15 minutos do fim, todos os pilotos haviam feito voltas com pneus macios e Verstappen voltava a ocupar a ponta, com 01min05s910, tendo Gasly em segundo a 0s256, enquanto Hamilton e Bottas eram terceiro e quarto, mas já mais distantes, a 0s422 e 0s476.

Os pilotos tiraram os minutos finais e suas últimas saídas para fazerem simulações de corrida, não melhorando seus tempos.

Com isso, Max Verstappen garantiu a liderança do primeiro treino livre com 01min05s910, comandando uma dobradinha de motores Honda, tendo Pierre Gasly em segundo, a 0s256. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas mantiveram a terceira e quarta posições, a 0s422 e 0s476 respectivamente, do holandês. Yuki Tsunoda completou o top 5, a 0s487.

Fechando o top 10: Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi e Charles Leclerc.

A Fórmula 1 volta ao Red Bull Ring nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Estíria. A sessão começa às 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E assim que acabar o TL2, tem mais um Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

F1 2021: 'FOGO CRUZADO' de RED BULL e MERCEDES e a situação de HAMILTON e BOTTAS | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: