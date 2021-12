Kimi Raikkonen disse que as pessoas e amizades que ele formou são uma grande coisa que ele sentirá falta da Fórmula 1 ao se aposentar da série no GP de Abu Dhabi. O finlandês fará sua 349ª e última corrida em Yas Marina após anunciar no início deste ano que se retiraria da categoria máxima do automobilismo no final da temporada.

Isso fecha as cortinas de uma história de 20 anos que começou na Sauber em 2001 e um troféu de pilotos Ferrari em 2007. Ele também correu pela McLaren e Lotus antes das segundas passagens nas escuderias italiana e suíça - hoje Alfa Romeo - nos últimos momentos de sua trajetória.

Raikkonen disse na quinta-feira em Abu Dhabi que estava se sentindo "bem" antes de seu último fim de semana e brincou que estava "ansioso para ver quando tudo estiver pronto".

"Vai ser bom correr de novo, espero que tenhamos uma boa velocidade para nos divertirmos,” disse o piloto. "No entanto, estou ansioso para terminar a temporada e não preciso me preocupar com o cronograma."

Kimi duvidou que acharia a corrida de domingo emocionante, mas admitiu que sentiria falta dos colegas no paddock com as quais estabeleceu um relacionamento próximo ao longo de sua carreira.

"Eu conheci muita gente com quem trabalho, muitas pessoas boas, e alguns se tornaram amigos [e formaram] amizades", comentou. "De qualquer forma, geralmente estamos tão ocupados que não é um lugar para dizer que somos amigos. Não é o lugar para realmente ter tempo de fazer nada."

"Podemos nos encontrar fora de todo o incômodo, se quisermos. Acho que se uma coisa [que também vou sentir falta], talvez sejam as corridas, mas há outras séries que são provavelmente melhores e mais divertidas Portanto, é impossível dizer."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Raikkonen alcançou o auge da F1 em 2007, quando venceu o campeonato mundial pela Ferrari, superando Lewis Hamilton e Fernando Alonso por um único ponto em um final dramático. O finlandês apontou esse como seu melhor momento na categoria, e aceitou que os períodos de menos sucesso eram "parte do jogo".

"Sem problemas com isso", disse o finlandês. "Coisas muito pequenas que vão decidir se vai ser bom ou ruim. Se você tem um bom carro ou algo do tipo, esses pequenos detalhes definirão o resultado de alguma forma."

"[Há] muitas boas lembranças, grande parte da minha vida foi passada aqui. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é muito tempo. Apesar disso, nunca foi a coisa mais importante para mim. Então é bom que chegue ao fim, e estou ansioso por uma vida normal."

