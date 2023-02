Carregar reprodutor de áudio

Em uma sessão de abertura marcada por uma interrupção devido a bandeira vermelha causada por falha no Aston Martin do brasileiro Felipe Drugovich, que está substituindo o lesionado Lance Stroll, o atual bicampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen trocou os melhores tempos de volta com Carlos Sainz da Ferrari.

Os 1m33.253s de Sainz lideraram durante a maior parte da manhã, mas foram derrotados pelos 1m32.959s de Verstappen 35 minutos antes do intervalo do almoço (no horário do Bahrein; no Brasil, a segunda parte começa às 9h15).

Todas as equipes aproveitaram de uma manhã produtiva, já que apenas Drugovich perdeu uma quantidade significativa de tempo na pista devido ao que a equipe chamou de um problema de sensor relacionado à ECU (unidade de controle eletrônico), com os regulamentos técnicos relativamente estáveis permitindo que as equipes se adaptem rapidamente a seus carros de 2023.

Sublinhando esse ponto, a maioria dos esquadrões completou ao longo da manhã uma distância de um GP, concentrando-se principalmente na coleta de dados, long runs e trabalhos de instalação. Verstappen, cujo melhor tempo de volta foi quase um segundo mais rápido do que a melhor volta feita no dia de abertura do teste do Bahrein do ano passado, terminou a manhã quase três décimos mais rápido que Sainz, da Ferrari.

Já a Williams liderou a contagem de voltas da manhã, com Alex Albon alcançando 74 giros: o piloto tailandês terminou em terceiro na tabela de tempos com 1m33.671s, à frente de Zhou Guanyu da Alfa Romeo, que fechou a sessão em quarto.

George Russell, que foi o primeiro na pista esta manhã, ficou em quinto com a Mercedes, o que colocou a fabricante alemã 1.2s atrás do ritmo absoluto.

Retornando à F1, Nico Hulkenberg teve uma manhã sólida para sua nova equipe Haas com um sexto lugar, ficando um quarto de segundo atrás de Russell, com Drugovich aparecendo em uma volta tardia conseguindo alcançar o sétimo lugar na tabela de tempos.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, fez 46 voltas na sessão e terminou em oitavo lugar, à frente do ex-companheiro de equipe Pierre Gasly, que marcou 60 voltas para a Alpine. O estreante na F1, Oscar Piastri, começou sua temporada com 52 voltas para a McLaren, fechando a tabela de tempos da manhã em 10º lugar.

Nove das 10 equipes trocarão de pilotos para a sessão da tarde, exceto a Red Bull, já que o campeão mundial Verstappen terá o dia de abertura completo no RB19.

Resultado:

Posição Piloto Carro Tempo Voltas Gap 1 Max Verstappen Red Bull 1'32.959 71 2 Carlos Sainz Ferrari 1'33.253 72 +0.294s 3 Alexander Albon Williams 1'33.671 74 +0.712s 4 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1'33.723 67 +0.764s 5 George Russell Mercedes 1'34.174 69 +1.215s 6 Nico Hulkenberg Haas 1'34.424 51 +1.465s 7 Felipe Drugovich Aston Martin 1'34.564 40 +1.605s 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'34.671 46 +1.712s 9 Pierre Gasly Alpine 1'34.822 60 +1.863s 10 Oscar Piastri McLaren 1'34.888 52 +1.929s

