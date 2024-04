F1: Leclerc e Sainz divergem sobre conversa após corrida sprint

Os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz tiveram uma conversa após a corrida sprint sobre a disputa que tiveram pela 4ª posição. Em declaração à imprensa, os pilotos mostraram que ficaram com opiniões diferentes após debaterem o ocorrido. Para Leclerc, tudo certo; para Sainz, o fim de semana acelerado com sprint e qualificação não permitiu que a conversa fosse mais profunda.

Logo após a corrida sprint, Leclerc disse que queria conversar com Sainz sobre sua direção defensiva "acima do limite", quando os dois pareciam ter se tocado na Curva 14. Falando após a qualificação para o GP, Leclerc declarou que havia conversado com seu companheiro de Ferrari para resolver as coisas.

"Sim, está tudo resolvido e está tudo bem. Sem problemas", disse o monegasco. "Não vou revelar todos os detalhes de nossas conversas porque são sempre conversas privadas e devem permanecer privadas, mas as conversas correram bem e estamos todos bem."

No entanto, em sua própria coletiva de imprensa, Sainz pareceu divergir de Leclerc, culpando o novo cronograma de fim de semana de corrida de velocidade por impedi-los de ter uma discussão aprofundada.

"A realidade é que não conseguimos conversar, porque, obviamente, com esse formato, não dá tempo de conversarmos muito", disse Sainz. "Provavelmente faremos isso hoje à noite."

Apesar do incidente, ambos os pilotos parecem empolgados para seguir em frente após a frenética corrida sprint e se concentrarem no GP de domingo, no qual Leclerc começa em sexto e Sainz em sétimo.

"Não há nada de rancor nisso. Não há nada a dizer ou fazer", disse Sainz. "Estávamos correndo muito forte, assim como alguns dos outros carros, e eu não reclamei. É apenas uma questão de, obviamente, manter o máximo de espaço possível para o seu companheiro de equipe, o que eu sempre tento fazer e sempre fiz na minha carreira", comentou o espanhol.

"Eu estava em uma situação ruim depois dos danos no carro de Fernando, o assoalho estava completamente danificado, muita sujeira nos meus pneus, então não é como se eu pudesse ter feito muita coisa."

Momentos antes do incidente entre Sainz e Leclerc — que foi observado pelos comissários da FIA, mas não foi investigado —, Sainz estava disputando o P3 com Fernando Alonso e os dois tiveram um leve contato na Curva 7 e novamente na Curva 9.

O último incidente rendeu ao piloto da Aston Martin uma punição de 10 segundos após a corrida e três pontos de penalidade.

