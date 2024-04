"Ultrapassou o limite", diz Leclerc após 'reclamar' de Sainz no rádio

O final da corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 foi marcado por uma batalha envolvendo vários pilotos, que brigavam pela última posição do 'pódio' deste sábado em Xangai. Neste contexto, os ferraristas Charles Leclerc, de Mônaco, e Carlos Sainz, da Espanha, voltaram a se 'estranhar'.

Após Sainz partir para um ataque tardio sobre o compatriota Fernando Alonso, que até então ocupava o terceiro posto com a Aston Martin, os dois ibéricos foram ultrapassados pelo mexicano Sergio Pérez, que terminou no pódio com a Red Bull, e Carlos foi atacado por Charles, que acompanhava a disputa.

Alonso abandonou com um furo de pneu, mas Sainz tentou resistir às investidas de Leclerc a qualquer custo, embora o monegasco tenha conseguido a ultrapassagem sobre o companheiro para terminar em quarto, enquanto o ferrarista da Espanha completou o top 5 na sprint da China.

Em comunicação com a Ferrari via rádio após a bandeira quadriculada em Xangai, Leclerc manifestou preocupação: "Vamos conversar. Estamos brigando mais, ele (Sainz) está brigando mais comigo do que com outros".

Após sair do carro, em entrevista à Sky Sports F1, Charles foi questionado sobre se achou que Carlos 'cruzou a linha' com suas manobras defensivas na prova deste sábado. Leclerc respondeu: "Acho que sim, mas, para ser honesto, também já passei dos limites no passado e, quando acontece, normalmente temos uma discussão e esclarecemos tudo. Passamos por isso no passado e correu bem, então não me preocupo com o fato de que isso ocorreu neste fim de semana. Mas ele ultrapassou um pouco o limite".

"O contato entre nós dois foi em uma situação de corrida diferente, porque eu tinha economizado bastante com os pneus e tinha um bom ritmo no final, então é uma pena que tenhamos perdido a proximidade em relação a Pérez e não conseguimos passá-lo", ponderou Charles, pontuando que Sainz estava com os pneus mais desgastados por causa de seu ataque a Alonso e de sua defesa em relação a Pérez.

"O P4 poderia ter sido P3, mais um ponto. Você sempre pode fazer melhor, mas vamos nos concentrar nesta tarde [chinesa, quando há a classificação para a corrida principal], porque isso será o divisor de águas: ter uma boa qualificação, o que não tem acontecido comigo nas últimas corridas", completou.

Sainz disse que pediria desculpas se sua defesa contra Leclerc for considerada muito agressiva, explicando que sua briga com Alonso contribuiu para o problema. "Atrás de Fernando, fiz uma manobra muito boa do lado de fora da curva 7 e, a partir daí, ele decidiu fazer um pouco de tudo ou nada contra mim na curva 9, o que custou a nós dois a corrida. Sofri danos e tive sujeira nos pneus por causa daquela manobra otimista [dele]. Dali em diante, estava deslizando com danos no carro e sujeira", disse à Sky F1.

"Eu estava fazendo tudo o que podia para me defender, então talvez eu tenha tido um pequeno momento com Charles, mas peço desculpas se fiz algo além do limite. Todos nós estávamos correndo muito duro hoje e eu estava tentando ao máximo manter tudo sob controle", completou Carlos. Sainz e Alonso foram colocados sob investigação por seu choque na Curva 7, que será analisado pelos comissários de bordo antes da classificação do GP da China.

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.