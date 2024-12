Fernando Alonso não escondeu a empolgação com Gabriel Bortoleto ao falar sobre a conquista do 'pupilo' e agenciado que venceu a Fórmula 2 neste fim de semana em Abu Dhabi e estará no grid da Fórmula 1 na próxima temporada.

Bortoleto só precisava chegar à frente do rival na disputa pelo título, Isack Hadjar, para se sagrar campeão. Cenário que aconteceu de forma tranquila para o brasileiro. Agora, Gabriel 'troca a chavinha' para o desafio na principal categoria do automobilismo a partir de 2025.

Curiosamente, no próximo ano, o paulista terá a companhia do empresário Fernando Alonso no grid, mas como adversário. Falando com a imprensa após a última corrida da temporada, o bicampeão mundial foi enfático ao destacar o talento de Bortoleto em relação aos outros novatos que estarão na categoria.

"Ele é o melhor. Eu sei que existem muitas conversas sobre a geração jovem e muitos novatos estarão na F1 no ano que vem, todos talentosos, mas o melhor é Gabriel. No próximo ano talvez ele não terá o mesmo carro que grande parte dos novatos, então espero que as pessoas não se esqueçam que ele é o melhor deles", destacou.

No próximo ano, além de Gabriel Bortoleto na Sauber, a Fórmula 1 contará com a jovialidade de Jack Doohan na Alpine, Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, Oliver Bearman na Haas e possivelmente a Isack Hadjar na RB caso a equipe decida promover Liam Lawson ou Yuki Tsunoda para o lugar de Sergio Pérez na Red Bull.

