F1: Verstappen reage à crítica à Red Bull e substituição de Lawson

Liam Lawson foi escolhido como novo companheiro de Max Verstappen após a temporada de 2024, passando 'na frente' de Yuki Tsunoda na corrida por uma vaga na Red Bull. No entanto, dois finais de semana depois da abertura da temporada da Fórmula 1, o neozelandês foi 'rebaixado' de volta para a Racing Bulls.

Ao que tudo indica, o tetracampeão não está nada feliz com essa situação, isso porque ele entende que o RB21 é muito complicado de ser pilotado e se ajusta, principalmente, a sua maneira pessoal de pilotagem. No entanto, após o anúncio oficial da troca de pilotos, o holandês deu uma dica de qual sua opinião real do assunto.

Nas redes sociais, diversos fãs e pilotos expuseram seus pensamentos sobre o caso, principalmente porque Lawson foi substituído com apenas duas corridas. Esse foi o caso de Giedo van der Garde, que publicou o seguinte texto em suas redes:

"Estou ficando um pouco cansado de todos os comentários de que a F1 é o esporte mais difícil em termos de desempenho e quando você não entrega nada, você tem que enfrentar as consequências. Sim, você tem que ter um bom desempenho. Sim, a pressão é insana. Mas na minha opinião, isso se aproxima mais de intimidação ou pânico do que de grandes conquistas esportivas".

"Eles tomaram uma decisão - totalmente conscientes - deram a Liam duas corridas apenas para esmagar seu espírito. Não se esqueça da dedicação, trabalho duro e sucesso que Liam colocou em sua carreira até agora para atingir o nível em que está agora".

"Sim, ele teve um desempenho abaixo do esperado nas duas primeiras corridas - mas se alguém está ciente disso é ele mesmo. Talvez ele mesmo tenha sugerido isso, mas se não, desejo a Liam toda a força e coragem para chegar ao grid no Japão. Confie em si mesmo, levante a cabeça, prove que eles estão errados".

Depois do De Telegraaf revelar que o piloto não concordava com a decisão dos taurinos de já substituir Lawson, agora o piloto deixou sua curtida na publicação que claramente critica a abordagem da Red Bull com seus competidores.

A partir do GP do Japão, Lawson correrá com as cores da Racing Bulls, equipe a qual ele defendeu algumas vezes em 2023 e 2024, enquanto Tsunoda recebe o desafio de 'domar' o arisco RB21 com Verstappen.

OFICIAL: TSUNODA NA RED BULL, LAWSON NA RACING BULLS já no Japão

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | com Ricardo Molina

