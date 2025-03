Fernando Alonso está em sua 22ª temporada na Fórmula 1 e ainda vive experiências inéditas, enfrentando pilotos de diferentes gerações. Dentre os seis novatos no grid de 2025, está seu protegido oficial: Gabriel Bortoleto, da Sauber.

Desde 2023, Bortoleto é cliente da empresa de gestão de pilotos do espanhol, a A14, administrada por Albert Resclosa Coll e Alberto Fernandez Albilares, junto com o bicampeão mundial.

Ao colocar Bortoleto no grid da F1, a A14 tem um de seus clientes competindo diretamente contra seu fundador no maior palco do automobilismo, uma situação única na era moderna da competição.

Por isso, o Motorsport.com perguntou a Alonso e Bortoleto como isso vai funcionar caso se encontrem na pista em 2025.

“Eu acho que existem regras bem claras: eu preciso ficar à frente! Essa é a minha interpretação!”, brincou Alonso no último GP da China.

“Brincadeiras à parte, é ótimo ver a carreira do Gabriel até agora. Na A14 nos sentimos extremamente orgulhosos da nossa relação com ele. Este ano será o primeiro em que ele não vai vencer [após Bortoleto conquistar os campeonatos de Fórmula 3 e Fórmula 2 em 2023 e 2024, como estreante em cada categoria], então talvez a gente tenha que aceitar isso.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Mas faz parte da curva de aprendizado dele. Para mim, é um pouco diferente. Todos os conselhos e percepções que passei a ele nos últimos dois anos – agora é um pouco estranho, porque estou dando a ele o mesmo que dei até agora, tentando ajudá-lo com a experiência dos circuitos, como se preparar para os finais de semana de corrida, atividades de marketing, como gastar e economizar energia – todas essas coisas [agora na F1 comigo].”

“Não acho que isso tenha afetado a performance de ninguém. No final, a gente depende muito das nossas equipes, nossos carros e pacotes.”

“Não sinto que estou entregando algo mágico e alguém vai se beneficiar. Só estou tentando aplicar o bom senso e ajudá-lo a ter um bom desempenho quando ele coloca o capacete, que é a parte mais importante da Fórmula 1. Acho que está funcionando bem e vai continuar funcionando assim.”

Antes do GP da Austrália, Bortoleto pediu conselhos a Alonso sobre como lidar com sua primeira experiência em uma corrida de F1 com tempo úmido. Ele também discutiu a estratégia de pneus com Max Verstappen, da Red Bull, durante o desfile dos pilotos em Melbourne.

Alonso enfatizou que ele deveria pilotar buscando as partes secas que surgissem na pista. No fim, os dois acabaram se acidentando e Bortoleto brincou: “Ele me disse: 'só sobrevive!' e então nós dois morremos!”

“Sobre as regras, eu tenho no meu contrato que preciso dar o vácuo toda vez que vejo ele no treino de classificação!” brincou o brasileiro na coletiva de imprensa antes da corrida em Xangai.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Ele tem sido muito bom. Conseguiu me ensinar muitas dessas coisas – como maximizar meu desempenho na pista, gerenciando meus esforços fora dela”, falou Bortoleto. “Coisas como lidar com as quintas e sextas-feiras, para ficar focado no que realmente importa durante o final de semana. Tem sido muito bom até agora.”

“Eu o assisti minha vida inteira correndo e agora estou correndo contra ele na Fórmula 1, com ele também sendo meu empresário, vai ser muito legal. Uma boa oportunidade.”

