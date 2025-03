Após início difícil na temporada 2025 da Fórmula 1, o neozelandês Liam Lawson é substituído na Red Bull pelo japonês Yuki Tsunoda, que correrá 'em casa' no GP do Japão, oficializou o grupo taurino nesta quinta-feira.

Lawson retornará à Racing Bulls depois de só dois GPs na Red Bull Racing. Ele foi promovido à equipe após disputar as seis últimas corridas do ano passado pela RB como substituto do australiano Daniel Ricciardo, com o neozelandês sendo escolhido como substituto de Sergio Pérez após a demissão do piloto mexicano na escuderia principal, apesar de Tsunoda ter completado quatro temporadas no 'time B'.

Após se classificar em 18º lugar na abertura da temporada da F1 2025 no GP da Austrália, o neozelandês ficou em último lugar nas classificações do GP da China, tanto para a corrida sprint quanto para a prova principal. Liam começou as duas primeiras etapas do ano até agora no pitlane. Imediatamente após a corrida de Xangai, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, foi bombardeado com perguntas sobre Lawson.

O principal questionamento: se Tsunoda seria escalado para substituir Lawson em Suzuka. Na ocasião, Horner disse que a Red Bull examinaria dados e desempenho. Agora, foi tomada a decisão de promover o japonês.

O Motorsport.com apurou que parte importante da decisão foi aproveitar a maior experiência de Tsunoda para ajudar a desenvolver o modelo RB21 ao lado do holandês tetracampeão mundial Max Verstappen.

Horner se manifestou após a troca de pilotos: "Foi difícil ver Liam lutar com o RB21 nas duas primeiras corridas e, como resultado, tomamos coletivamente a decisão da troca antecipada. Chegamos a 2025 com duas ambições: manter o campeonato de pilotos e recuperar o de construtores, e essa decisão é puramente esportiva. Reconhecemos que há muito trabalho a ser feito com o RB21 e a experiência de Yuki será altamente benéfica para ajudar. Boas-vindas a ele e estamos ansiosos para vê-lo no volante".

"Temos o dever de proteger e desenvolver Liam e, juntos, vemos que, depois de um início tão difícil, faz sentido agir rapidamente para que Liam possa continuar sua carreira na F1", completou o dirigente britânico.

Embora a promoção de Tsunoda tenha sido amplamente esperada, não havia ficado claro se Liam retornaria à Racing Bulls ou se seria retirado da categoria. Franco Colapinto, argentino que correu pela Williams na segunda metade de 2024 antes de se juntar à Alpine como reserva para 2025, foi vinculado à vaga deixada por Yuki, mas, em última análise, Lawson terá outra chance de mostrar o que sabe fazer, como soube o Motorsport.com.

De todo modo, as atenções estarão voltadas para Tsunoda quando ele for para Suzuka na próxima semana e ele estará ansioso para obter seu melhor resultado na F1 até o momento -- por ora, é um quarto lugar em Abu Dhabi em 2021.

