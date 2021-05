Leclerc: "Estou me acostumando a não completar corridas em Mônaco"

Parecia um fim de semana dos sonhos para Charles Leclerc no GP Mônaco da Fórmula 1, o monegasco cravou sua primeira pole desde o GP da Bélgica de 2019 e apresentou ritmo para disputar a vitória nos treinos livres. No entanto, um problema no câmbio, causado pela batida no fim da classificação, pôs tudo a perder e ele nem largou.

Apesar da Ferrari ter feito verificações que mostraram "nenhum dano sério" no componente, a equipe encontrou um problema no eixo de transmissão ao ligar o carro do piloto antes de ir para o grid.

“Na garagem, foi muito, muito difícil se sentir bem”, disse Leclerc durante a corrida. "Acho que agora estou me acostumando com essa sensação aqui [em Mônaco], infelizmente. Eu nunca terminei uma corrida no circuito. Este ano eu nem começo"

“É difícil de aceitar, mas também fico triste pela equipe, para ser honesto. Os mecânicos fizeram um trabalho muito árduo para tentar verificar tudo e ficaram felizes esta manhã ao ver que tudo parecia bem. E então isso aconteceu. É uma pena para todos. ”

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying Photo by: Jean Petin / Motorsport Images

O monegasco nunca completou uma corrida no principado, nem nas categorias de base. Ele abandonou duas vezes na Fórmula 2 e em mais duas na F1.

A falha na largada ocorreu menos de 24 horas após que o chefe de equipe Mattia Binotto dizer que a Ferrari "não apostaria" em uma caixa de câmbio danificada de Leclerc. Segundo ele, a equipe sofreria uma penalidade no grid se julgasse necessário trocar o componente e a prioridade era somar pontos.

O piloto disse que a análise está em andamento para entender qual foi o problema exato que causou o problema do eixo de transmissão e como ele se relacionou com o incidente no Q3.

“Eu não falaria muito, porque por enquanto não estou ciente”, disse Leclerc. "O que eu sei é que, aparentemente, não vem da caixa de câmbio, e sim da parte traseira esquerda do carro. Quer esteja relacionado com o acidente ou não, isso teremos que ver com as investigações após a corrida. Ainda é cedo para saber."