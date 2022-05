Carregar reprodutor de áudio

Apesar das performances fortes na pista neste começo de 2022, a Red Bull segue sofrendo com vários problemas ao longo do fim de semana. Mesmo com a vitória em Miami, Max Verstappen não teve uma etapa tranquila. Por isso, o atual campeão da Fórmula 1 cobrou sua equipe, em busca de uma solução para os problemas operacionais.

Após dar apenas 14 voltas no TL1 na sexta, Verstappen deu apenas uma no TL2, primeiro por causa de um problema na caixa de câmbio e, depois, por uma questão hidráulica, que fez com que seus freios pegassem fogo.

Seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, parecia a caminho de se beneficiar de uma troca de pneus sob o safety car, mas uma perda de potência no motor fez com que ele não tivesse como passar Carlos Sainz pela última vaga do pódio, mesmo com o espanhol tendo pneus usados.

A Red Bull chegou a Miami após uma etapa praticamente perfeita em Ímola, com uma dobradinha dominante no GP. Mas, anteriormente, ambos os carros haviam abandonado no Bahrein enquanto Verstappen não completou a corrida em Melbourne.

Enquanto o fato de Verstappen ter três vitórias no ano contra duas de Leclerc ser um sinal da competitividade da equipe, os dois abandonos do atual campeão fazem com que ele esteja em segundo no mundial, 19 pontos atrás do piloto da Ferrari.

Falando após a corrida, Verstappen pediu à equipe para encontrar um modo de repetir com mais regularidade o fim de semana sem problemas de Ímola, reconhecendo que as operações da Red Bull ainda são "muito acerto e erro".

"Do meu lado, tive vários problemas na sexta, o que pode comprometer o fim de semana, especialmente ontem. Claro, tudo foi bem com a largada, mas poderia ter ido pelo lado oposto. E claro, você pode dizer que foi bem o suficiente já que perdeu toda uma sexta-feira".

"Mas o que precisamos é de um fim de semana positivo sem problemas. Acho que claro, em Ímola tivemos isso, mas ainda temos muito acerto e erro, então temos que garantir que teremos mais confiabilidade e prontos para responder às coisas".

"Mas como é possível ver, o carro é rápido. Fico feliz por isso. Ser lento e confiável também não deve ser algo muito bom".

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre a repetição dos problemas, o chefe da Red Bull, Christian Horner, refutou sugestões de que o RB18 seria frágil, explicando que as questões de confiabilidade do carro se devem a "coisas pequenas", e está confiante de que tudo será resolvido.

"Não acho que o carro seja frágil. Acho que foram coisas pequenas que você normalmente vê na pré-temporada, mas que surgiram apenas depois do início do campeonato. Claro, tem sido frustrante, mas estamos trabalhando em proximidade com a Honda e eles nos dão muito apoio, então acho que vamos resolver tudo".

PÓDIO: Verstappen DERROTA Leclerc em Miami e vê LIDERANÇA do campeonato mais de perto

