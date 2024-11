Após duas sessões do GP de São Paulo, os pilotos da Fórmula 1 tiveram reações mistas à pista de Interlagos após o recapeamento, afirmando que a maior aderência é um ponto positivo, mas criticaram o quão ondulado o traçado da capital paulista ficou.

Alguns pilotos, como Oscar Piastri, brincaram que está inclusive difícil de ver onde a reta principal do circuito termina.

"Acho que todos ficaram um pouco desorientados com o quão ondulada a pista estava", disse Piastri depois de conquistar a pole sprint, à frente do companheiro de McLaren, Lando Norris. "Ver o final da reta é o primeiro objetivo. É ruim, é muito, muito acidentado. E acho que todos tiveram que mudar muitas coisas no carro para deixá-lo mais confortável".

"A aderência é realmente muito boa, só que tentar manter as quatro rodas no chão ao mesmo tempo não é tão fácil".

Piastri não estava sozinho em suas observações, com Max Verstappen, da Red Bull, também sofrendo a bordo de seu RB20, que tem sido notoriamente mais fraco em circuitos esburacados.

"O carro estava um pouco difícil nas ondulações", disse o tricampeão depois de ficar em quarto lugar no quali da sprint. "Eles fizeram o recapeamento, mas na verdade a tornaram pior para pilotar. Está extremamente ondulado em todos os lugares, o que não é bom para nossos carros".

"Em todas as áreas, o carro está pulando muito e isso está me custando um bom tempo de volta".

Os pilotos da Mercedes tiveram uma experiência semelhante, com George Russell se perguntando "o que aconteceu" quando repavimentaram a pista e Lewis Hamilton tendo flashbacks da temporada de 2022 da Mercedes, afetada pelo porpoising.

"Sim, o carro está muito ruim na pista, acho que para todos", disse Hamilton. "A pista foi recapeada, e eles não fizeram um trabalho particularmente bom. Está ondulada para todo mundo. "O TL1 foi como Baku 2022. Foi um pouco melhor, pois não estava batendo tanto no chão, então não senti dor nem nada do gênero. Mas o carro está pulando nas curvas, então é muito difícil de dirigir".

