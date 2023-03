Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que sua equipe precisa mudar o conceito do carro se quiser voltar ao topo da Fórmula 1.

Depois de um quali decepcionante para a abertura da temporada no Bahrein, com George Russell e Lewis Hamilton se classificando em sexto e sétimo, respectivamente, Wolff disse que sua realidade era a falta de desempenho.

Com a equipe avançando com o mesmo conceito de carro do ano passado, enquanto muitos rivais optaram pela solução da Red Bull, Wolff disse que era hora de admitir que sua equipe estava errada.

Tendo lançado seu novo W14 com a crença de que poderia eventualmente se tornar um vencedor, Wolff disse que seu tom mudou e que era hora de buscar outras opções.

Questionado pelo Motorsport.com se ele concordava com a avaliação de Hamilton no início do fim de semana de que a Mercedes não atingiria suas metas com o conceito atual, Wolff disse: “Não acho que este pacote será competitivo eventualmente.

“Demos o nosso melhor durante todo o inverno e agora só precisamos nos reagrupar e sentar com os engenheiros, que não são totalmente dogmáticos sobre nada.

“Não há vacas sagradas e precisamos decidir qual é a direção de desenvolvimento que queremos seguir, a fim de sermos competitivos para vencer corridas.

“Não é apenas como no ano passado, onde você está marcando muitos pódios e eventualmente chega lá.

“Tenho certeza que podemos vencer corridas nesta temporada. Mas é realmente o médio e longo prazo que precisamos olhar e quais decisões precisamos tomar.”

Wolff sugeriu que uma análise profunda do plano de longo prazo da Mercedes precisaria ser feita após o GP do Bahrein deste fim de semana.

Mas ele deixou claro que, mesmo que a equipe optasse por buscar um conceito totalmente novo, não desistiria de tentar avançar o máximo que pudesse com o W14.

“Somos pilotos, estamos correndo e nunca desistiremos de lutar a cada sessão para estar no topo”, disse ele.

“Se você olhar para a hierarquia, hoje, você diz, bem, não é realista. Mas estou olhando para o que podemos encontrar na próxima semana? O que podemos adicionar ao carro? Qual é a mudança de direção que podemos implementar? E quão rápido é isso, para que talvez possamos voltar?

"É apenas a primeira classificação de 23. É por isso que não quero descontar nada para este ano, embora seja totalmente realista de que [o carro] precisa de muito para mudar."

