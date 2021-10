F1 - Hamilton: "Amanhã será difícil, mas darei tudo de mim"

Lewis Hamilton fez o controle de danos que esperava ontem. O heptacampeão foi o mais rápido na classificação para o GP da Turquia de Fórmula 1 deste sábado e, com isso, larga na posição mais alta possível por conta de sua punição: 11º.

Na sexta, foi confirmada a troca do motor de combustão interno de seu carro e, por se tratar de apenas um dos componentes da unidade de potência, Hamilton não será obrigado a largar do fundo do grid, como aconteceu com Verstappen em Sochi, tendo que cumprir apenas dez posições.

Na classificação, a Mercedes mostrou sua força em todas as etapas, com Hamilton garantindo a primeira posição ao superar Valtteri Bottas por mais de um décimo. Com isso, seu companheiro de equipe herda a pole, mas com o holandês ao lado na primeira fila.

Nas entrevistas pós-corrida, Hamilton falou sobre a classificação e a situação da pista em comparação a 2020.

"Primeiro, quero dizer que o público aqui neste final de semana é ótimo, o que é legal de ver. É bom estar de volta na Turquia, porque, obviamente, ano passado foi incrível pra mim e a equipe".

"Então voltar aqui, com uma pista completamente diferente, incrível. Ela tem um bom nível de aderência agora. Foi uma sessão realmente complicada, porque ainda haviam alguns lugares úmidos, e acertar a temperatura dos pneus na primeira volta não foi fácil".

"Foi um ótimo trabalho da equipe, estou muito feliz com a performance em termos de sair no momento certo. Amanhã será difícil, mas darei tudo de mim".

Sobre o domingo, Hamilton destacou a dificuldade de ultrapassar nesse circuito.

"Não é o local mais fácil de ultrapassar no momento, e todos teremos os mesmos pneus, então imagino que amanhã será difícil de subir. Vocês viram na última corrida o que aconteceu com Max, assim que ele chegou em sexto ou algo do tipo".

"Então não sei, mas temos uma reta longa. Veremos o que será possível fazer e, com sorte, daremos aos fãs uma boa corrida".

