Max Verstappen, piloto holandês da Red Bull, avaliou que as possibilidades de vencer os campeonatos de pilotos e de construtores "não são realistas" depois do GP da Itália da Fórmula 1. Além disso, Verstappen, que terminou em sexto lugar, reclamou da performance do carro da Red Bull, achando 'muito lento'.

Sobre a performance na corrida em Monza, o tricampeão da F1 afirmou que "estávamos muito lentos". "O pitstop, é claro, me custou um pouco. Também não consegui usar potência máxima durante a maior parte da corrida com o motor, porque tivemos um pequeno problema", disse o piloto taurino.

Além da parte técnica, Max também avaliou a estratégia de duas paradas da equipe: "E também acho que, em termos de estratégia, poderíamos ter feito um trabalho melhor para sermos pelo menos um pouco mais competitivos na briga ou algo assim. Não teria mudado a posição, mas acho que não fizemos nossa melhor corrida".

No entanto, ele não se arrependeu da estratégia dos pneus. "Não, acho que é apenas a maneira como abordamos o resto da corrida".

Sobre a vantagem na liderança no campeonato de construtores, Verstappen reafirma que as mudanças num carro, que começou a temporada como referência e agora é um 'touro louco', são necessárias e devem ser o foco.

"Já falei muito e agora cabe à equipe fazer muitas mudanças no carro, porque basicamente passamos de um carro muito dominante para um carro impossível de dirigir no espaço de seis a oito meses. Isso é muito estranho para mim. E precisamos realmente virar o carro de cabeça para baixo".

"Quero dizer, ficou bem claro para todos o que temos de fazer. Só que agora temos que dar a volta por cima. E não é fácil fazer isso muito rapidamente. E então, se pudermos colocar isso no carro, ele se tornará mais dirigível novamente".

Quando perguntado sobre a McLaren não ter vencido hoje, o piloto da Red Bull afirmou que ele e a equipe deveriam depender dos próprios resultados.

"De certa forma, sim, mas não é assim que eu gosto de ver o campeonato. Temos que partir de nossa própria sorte e hoje e todo esse fim de semana foi muito ruim". "No momento, os dois campeonatos não são realistas".

Perguntado se está ficando mais evidente que a contribuição de Adrian Newey, designer da Red Bull que saiu da equipe neste ano, está faltando, afirmou: "Eu sempre disse que gostaria que Adrian ficasse, sempre, mas não se trata disso agora, porque no ano passado tínhamos um ótimo carro, que era o carro mais dominante de todos os tempos, e basicamente o transformamos em um monstro, e por isso temos que dar a volta por cima".

