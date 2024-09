F1 - Leclerc sobre vencer em Monza: "É um sentimento incrível"

Charles Leclerc encantou a torcida da Ferrari com um triunfo estratégico, superando Oscar Piastri no GP da Itália da Fórmula 1, depois de pneus em uma estratégia de uma parada.

Leclerc conseguiu segurar Piastri, que estava se aproximando rapidamente e tinha pneus muito mais novos graças a uma estratégia de duas paradas, e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 2,884 segundos - o público ficou mais audivelmente extasiado nas últimas voltas, quando a tática ficou clara.

O monegasco parecia pronto para seguir o pelotão em uma estratégia de duas paradas, uma decisão que ele havia questionado inicialmente quando a Ferrari respondeu a uma tentativa de corte do pole position Lando Norris.

"Demos um passo à frente, com certeza", acrescentou Leclerc, prevendo que Baku poderia ser outro fim de semana forte para a Ferrari.

"É uma sensação incrível", diz Leclerc, que afirma que as emoções foram as mesmas de sua primeira vitória em Monza em 2019, saudando uma vitória "muito, muito especial".

"Na verdade, achei que a primeira vez seria assim e que a segunda vez, se houvesse uma segunda vez, não seria tão especial. Mas, meu Deus, as emoções nas últimas voltas foram exatamente as mesmas de 2019, apenas observando as arquibancadas dentro da pista, o que é complicado, mas sim, incrível".

Leclerc complementa: "Quero dizer, Mônaco e Monza são as duas corridas que quero vencer todos os anos. Obviamente, quero vencer o maior número possível de corridas e o Campeonato Mundial o mais rápido possível, mas essas são as duas corridas mais importantes da temporada, e consegui vencê-las este ano".

