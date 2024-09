F1: Piastri revela 'frustração' após segundo lugar em Monza

O australiano da McLaren, Oscar Piastri, lamentou o segundo lugar após estratégia errada no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Durante a corrida, Piastri e a equipe decidiram fazer duas paradas. A escolha permitiu que Charles Leclerc, da Ferrari, com apenas um pit stop, vencesse a corrida. Piastri terminou em segundo lugar após liderar boa parte da disputa.

Enquanto os 'tifosi' inundavam a pista para comemorar a vitória na Itália, casa da Ferrari, a McLaren ficou pensativa no que poderia ter feito durante a corrida deste domingo (01/9).

Tendo largado em segundo, Piastri ultrapassou o companheiro de equipe Lando Norris na curva quatro da primeira volta e começou a construir uma vantagem para selar sua segunda vitória na F1.

No entanto, nos momentos finais, a equipe inglesa perguntou se Piastri poderia manter seus pneus duros até o final da corrida. O australiano tinha parado na volta 16, uma volta depois de Leclerc.

Piastri alegou que não poderia, enquanto a Ferrari assumiu o risco de deixar Leclerc e Carlos Sainz com pneus velhos.

A decisão ousada valeu a pena quando Piastri e Norris ultrapassaram Sainz, mas não conseguiram alcançar Leclerc a tempo.

“Sim, dói. Não vou mentir, dói muito”, disse Piastri após a corrida.

“Fizemos muitas coisas certas hoje. Houve muitos pontos de interrogação sobre a estratégia de entrada na corrida. Da posição em que os pneus estavam como estavam, fazer uma parada parecia uma decisão muito arriscada. E no final, (quem parou uma vez) acertou.

“Então, sim, estou muito, muito feliz com o ritmo, com a corrida que consegui alcançar... porém terminar em segundo, dói.”

Questionado se achava que poderia ter feito a corrida de uma parada funcionar, Piastri acrescentou:

“Em retrospectiva, sim, mas todo mundo é uma lenda na segunda-feira depois da corrida ou da bandeira quadriculada e hoje, infelizmente, erramos.

“Tínhamos tudo a perder por estarmos na liderança da corrida. Charles poderia tentar algo um pouco diferente. Ele terminaria em terceiro de qualquer maneira. E ele escolheu a aposta certa hoje.'', completou o australiano.

