F1: Russell critica Pérez após disputa acirrada em Monza

George Russell largou da terceira posição neste domingo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 com a expectativa de brigar por uma vitória, mas um incidente na primeira curva com Oscar Piastri, o fez despencar de posições, caindo para o sétimo lugar.

Com danos na asa dianteira, o piloto da Mercedes ficou um pouco à frente de Sergio Pérez nas primeiras voltas. O mexicano que largou da oitava posição foi o principal rival de Russell na corrida deste domingo (01/9). Pérez chegou a ultrapassar o britânico no início da corrida, mas não acabou por aí.

A disputa incluiu um momento em que Russell se lançou para ultrapassar Pérez por dentro ao frear rumo à primeira curva, onde os carros chegam a 350 km/h, mas o piloto da Red Bull se moveu para proteger sua posição.

Após muita fritada de pneu, Russell conseguiu ultrapassar Pérez e terminar o Grande Prêmio da Itália na sétima posição, mas pareceu chateado ao ser questionado se teve diversão correndo contra o mexicano.

"Divertido? Não tenho certeza se pode ser descrito como divertido, porque pensei que iria pular no ar quando ele me atingiu a 340 km/h", disse o britânico.

"Mas sim, foi uma corrida difícil e pelo menos fiquei feliz por ganhar uma posição. Estava no limite", acrescentou.

Quando questionado se planejava conversar com Perez sobre o que aconteceu, Russell respondeu: "Não, não há nada a dizer. Sim, no final não batemos e eu passei por ele, mas com mais meio centímetro poderia ter sido uma história diferente."

Russell também ficou frustrado com a manobra no início da corrida com Oscar Piastri, que se mostrou fundamental para o desenvolvimento da sua corrida.

“Fiquei surpreso com o Oscar e pisei no freio, comecei a travar porque estava muito perto dele e tive que evitá-lo, então é muito chato quando todo o fim de semana passa tão rápido, mas vendo o ritmo depois, não acho que teríamos conseguido acompanhar as McLarens e as Ferraris", explicou ele.

De qualquer forma, o piloto da Mercedes admitiu que a equipe não teve ritmo para brigar na ponta da corrida.

"Perdi muito desempenho (devido à asa quebrada). Tive que parar na oitava volta. Foi um dia muito decepcionante, mas no final não tive o ritmo necessário. A categoria está um pouco estranha no momento.

"A Red Bull perdeu muito ritmo. A Ferrari parecia estar sofrendo em Zandvoort e em todas as corridas anteriores, mas eles foram muito rápidos no domingo em Zandvoort e durante todo o fim de semana da Itália, então não sei. ", concluiu George Russell.

