F1 - Norris sobre McLaren em Monza: "Estamos decepcionados"

Lando Norris, piloto britânico da McLaren e terceiro lugar no GP da Itália da Fórmula 1, disse à mídia que ele e a equipe estão "decepcionados" com a corrida em Monza, mas elogiou o trabalho da Ferrari, que venceu o circuito com Charles Leclerc.



Sobre a estratégia de uma parada só, Norris disse que a equipe chegou à pensar nisso durante a corrida, mas avaliou que seria difícil com a quantidade de granulação dos pneus. "Pensamos nisso durante toda a corrida, mas não foi possível com a quantidade de granulação que eu tinha. Então, sim, é uma corrida difícil".

"Sabíamos que seria apertado, mas com nosso carro e algumas das limitações que temos, não foi possível hoje. Portanto, sabíamos disso, sabíamos que poderia ser uma possibilidade", comenta o piloto da McLaren.

Norris demonstrou decepção, mas elogiou o trabalho da equipe italiana: "Portanto, estamos decepcionados, é claro, mas a Ferrari fez um trabalho melhor, tinha um carro melhor hoje, e isso é um mérito deles".

Já sobre a polêmica ultrapassagem do companheiro de equipe Oscar Piastri, na primeira curva, o piloto britânico disse que foi uma surpresa para ele, principalmente por ter sido ultrapassado. "Claro, porque ele passou. Mas não sei o que eu deveria ter feito de diferente".

"Se eu freasse um metro mais tarde, provavelmente teríamos batido, então é algo que deve ser analisado", disse Norris. "Mas, quero dizer, a Ferrari fez uma corrida melhor hoje, especialmente Charles. Ele fez um trabalho muito bom. Então, tiremos o chapéu para eles".

Perguntado se Piastri está tirando pontos dele na briga pelo título do campeonato de pilotos, apenas elogiou o australiano: "Parabéns a ele. Ele fez um bom trabalho. Ele me ultrapassou e merece isso".

