Desde o início da temporada da Fórmula 1, quando a Red Bull não apresentou uma solução mágica para os problemas de seu carro, a equipe enfrenta rumores de que perderá Max Verstappen antes do fim de seu contrato em 2028.

Recentemente, os temores ficaram ainda mais profundos na equipe de Milton Keynes, inclusive, com Helmut Marko pedindo mais cuidado para a garagem do tetracampeão e declarando que há "grandes preocupações" sobre a permanência do holandês.

O RB21 da equipe de Milton Keynes tem sido caracterizado como um carro difícil de pilotar, com uma janela de acerto muito estreita. Embora Verstappen tenha demonstrado conseguir contornar alguns dos problemas, isso ainda assim prejudicou seu desempenho.

O holandês venceu a corrida em Suzuka, mas imediatamente sentiu que o carro estava em má forma no Bahrein, sofrendo com a falta de aderência nas curvas de baixa velocidade. Após uma corrida difícil, o empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, foi visto discutindo com Marko na garagem.

Mais tarde, Marko disse à Sky Alemanha que “a preocupação é grande” de que Verstappen possa procurar outra equipe. Isso reacendeu rumores de que ele estaria de olho em uma mudança para a Aston Martin, para se reunir com Adrian Newey.

Questionado sobre a situação e se as preocupações de Marko eram legítimas, Verstappen preferiu minimizar e afirmou que seu foco está em reverter a situação.

"Não sei [sobre os rumores] — só continuo trabalhando, tentando melhorar o carro", declarou durante o dia de mídia na Arábia Saudita. "Naturalmente, o fim de semana no Bahrein não foi bom para nós e acho que todos ficamos bastante desapontados. Mas seguimos tentando melhorar o carro, surgindo com novas ideias para testar. A competição está acirrada, mas é assim que encaro minhas semanas: tentando melhorar a situação".

O piloto ainda declarou que não está nem mesmo cogitando o pensamento de deixar a Red Bull, pelo menos, por enquanto.

"Honestamente, todo mundo está falando sobre isso, menos eu. Só quero focar no meu carro, trabalhar com as pessoas da equipe — é a única coisa em que penso na F1. Estou muito tranquilo".

Verstappen negou a ideia de que desentendimentos internos ao longo do último ano tenham contribuído para um ambiente difícil, e afirmou que está feliz onde está — seus problemas estariam relacionados apenas ao desempenho do carro.

Explicando a conversa entre Vermeulen e Marko, Verstappen considerou positivo que todas as partes se sintam à vontade para falar abertamente sobre a situação atual, o que demonstra o quanto todos se importam com a equipe.

"Estou feliz [na Red Bull], só não estou muito satisfeito, é claro, com o nosso carro. Mas isso vale para todos — todos queremos melhorar, isso não é segredo. É nisso que estamos trabalhando".

"Tivemos conversas muito boas nas últimas semanas sobre o carro. Acho que estamos todos bastante alinhados, apenas tentando melhorar a situação. Isso não muda nada. Não estou pensando [nos rumores], estou indo corrida por corrida. Espero que seja melhor do que no Bahrein — se ficar entre Bahrein e Suzuka, já será melhor".

"De qualquer forma, está fora do meu controle. Se não formos os mais rápidos, é muito difícil lutar por um campeonato. Estou esperançoso de que ainda podemos melhorar, mas vamos ver o que conseguimos".

Falando na mesma coletiva de imprensa, Fernando Alonso debochou dos rumores de que Verstappen poderia substituí-lo na Aston Martin — mas, talvez de forma irônica, destacou que os boatos são positivos para a imagem da equipe e reforçam seu projeto.

"Acho que não, tenho contrato para o próximo ano. Mas vi os rumores, é muito bom para a equipe. O campeão mundial às vezes é ligado a outras equipes, a uma possível saída da Red Bull — e os times mencionados são Mercedes, Aston Martin e Ferrari", comentou Alonso.

"E isso mostra o projeto no qual estamos, e o futuro que esta equipe tem. Como sempre disse ao renovar meu contrato: continuarei pilotando enquanto me sentir rápido".

