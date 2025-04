O fim de semana do Bahrein foi completamente decepcionante para a Red Bull. Max Verstappen se classificou apenas na sétima colocação e terminou apenas como sexto, tendo muita dificuldade em conseguir ultrapassar os carros da Alpine e Haas.

Porém, além da falta de ritmo do RB21, o alto escalão que defende os interesses do tetracampeão ficou extremamente incomodado com os erros cometidos na garagem dos taurinos. Inclusive, ao fim da etapa da Fórmula 1, Raymond Vermeulen foi visto expressando seu incômodo a Helmut Marko.

A primeira informação foi compartilhada por Ted Kravitz, comentarista da Sky Sports.

"No final da corrida, eu estava esperando alguns diretores de equipe, e Raymond Vermeulen, empresário de Max, entrou na garagem da Red Bull e deu a Helmut Marko o que só pode ser descrito como um verdadeiro 'soltar os cachorros'".

"Ele então estava reclamando com Helmut Marko, e Helmut Marko ficou parado, recebendo a bola. Raymond então saiu furioso para o fundo da garagem, tirando o passe pelo caminho. Claramente, eles não estão felizes".

Mais tarde, em entrevista ao podcast do canal de televisão, o jornalista deu mais detalhes sobre essa troca irritada que teria acontecido na garagem da Red Bull.

"Raymond parecia particularmente irritado com algo que eu acho que eram os problemas no pit stop".

"Temos memória curta, não é mesmo? Há menos de duas semanas, dizíamos que Verstappen estava definitivamente de volta ao campeonato mundial, após sua fantástica performance no Japão, conquistando a pole position e vencendo o GP. Então, vamos ter um pouco de cuidado com isso".

Para Kravitz, a irritação não se dá porque o ritmo do RB21 é completamente decepcionante. Na verdade, o comentarista defende que o incômodo surgiu por conta dos erros no pit stop, que fizeram o tetracampeão perder segundos importantes na corrida.

"Acho que o que irritou os Verstappens, o que irritou Raymond Vermeulen, e Max também disse isso, é que, quando nem tudo está tão bem no carro, pelo menos precisamos ter bons pit stops e boas coisas operacionais acontecendo".

