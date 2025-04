F1 - Alonso: Verstappen não é uma ameaça e vinda é improvável

Fernando Alonso não tem tido um bom início de temporada na Fórmula 1 em 2025. O bicampeão não marcou nenhum ponto e a Aston Martin ainda não mostrou sinais de melhora. No ano passado, a equipe contratou Adrian Newey, projetista de maior sucesso na história do esporte, para reforçar o time, agora, rumores sobre outro grande nome estão surgindo no paddock.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o bicampeão comentou sobre os boatos de que Max Verstappen poderia se juntar ao time de Silverstone: "Max é uma ameaça à minha vaga? Não, acho que não. Em primeiro lugar porque tenho contrato para o ano que vem. Mas os rumores são muito positivos para a equipe".

"Se houver boatos de uma possível saída da Red Bull [de Verstappen] , as equipes mencionadas são Mercedes, Aston Martin e Ferrari. Isso mostra o tipo de projeto que estamos fazendo e o futuro que nossa equipe terá. Vou pilotar enquanto me sentir rápido, competitivo e a equipe precisar de mim ao volante", completou o espanhol.

Alonso finalizou falando sobre seu futuro na equipe e na categoria: "O meu contrato é muito mais longo do que a minha carreira como piloto. Permanecerei nesta equipe por muitos anos, mesmo em uma função diferente. Se isso significar que poderemos ganhar o título mesmo quando eu não estiver ao volante, ainda terei muito orgulho do projeto. Eu aceitaria o Max como companheiro de equipe? Sim. Mas é muito improvável que isso aconteça".

