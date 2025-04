A queda vertiginosa de performance da Red Bull, vista desde o meio da temporada passada, vem alimentando os rumores no paddock da Fórmula 1 sobre uma possível saída de Max Verstappen antes do fim de seu contrato, em 2028. E com a equipe vivendo neste início de 2025 sua pior fase desde 2020, o consultor Helmut Marko revelou quando que o holandês pode acionar a cláusula de saída.

A vitória em Suzuka pode ter servido para acalmar os ânimos de forma momentânea, mas o fim de semana mais do que difícil para Verstappen e a Red Bull no GP do Bahrein ligaram mais uma vez a luz de alerta na garagem da equipe austríca.

Uma classificação ruim e uma série de erros nos pit stops comprometeram a corrida de Verstappen no Sakhir. Mesmo com o holandês em terceiro e a oito pontos do líder Lando Norris, o tetracampeão afirmou no fim de semana que não está brigando pelo título neste ano, e que está apenas participando do campeonato. Ele ainda voltou a cobrar respostas e melhorias da Red Bull, que realizou mais uma reunião de emergência após a etapa.

O futuro de Verstappen, que tem contrato garantido com a Red Bull até o fim de 2028, levanta um grande interesse no paddock. Marko revelou após a reunião do domingo no Bahrein que tem grandes preocupações com a continuidade do holandês na equipe, enquanto os rumores de uma possível ida à Aston Martin voltam a ganhar força.

Em entrevista ao Formel1.de, Marko falou sobre a situação da equipe e como ela se liga ao futuro de Verstappen na organização austríaca.

"Atualizações são necessárias para que Max conquiste seu pentacampeonato. Esse é o nosso grande objetivo e a equipe está dando o seu melhor para isso. Claro, todo piloto de ponta tem uma cláusula de saída se a performance não for boa. Mas cada um a tem de uma forma. Este não é um ponto chave no momento".

Questionado sobre quando isso se tornaria um ponto de discussão, se isso ocorreria próximo à pausa de verão da F1, em agosto, Marko respondeu: "Sim, essa é a janela. Mas, por favor, estamos em terceiro no Mundial de Pilotos com oito pontos a menos. A pausa de verão ainda está longe".

