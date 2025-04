Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, teve um final de semana caótico e abaixo do esperado no Bahrein e espera que o GP da Arábia Saudita seja "melhor" para a Red Bull. O holandês venceu no circuito de Jeddah em 2022 e 2024.

Uma semana após a surpreendente pole position e vitória no GP do Japão, a equipe taurina entrou em crise em Sakhir. O RB21 não fez o que Verstappen queria e mostrou muita saída de frente e problemas de freio. Como resultado, não conseguiu ir além do sétimo tempo na classificação.

Na corrida, ele teve dificuldades para manter os pneus na posição vertical e ficou muito tempo contra as asas traseiras de Esteban Ocon e Pierre Gasly. Na última volta, Verstappen ainda conseguiu ultrapassar Gasly, mas mais do que o sexto lugar estava fora de cogitação. Como resultado, ele caiu do segundo para terceiro na tabela de classificação.

"O Bahrein foi um fim de semana bastante difícil para nós e não foi realmente como queríamos", lembrou Verstappen. "Tivemos alguns problemas que nos fizeram recuar e ainda há muito trabalho a fazer para colocar o carro onde queremos", enfatizou o holandês.

Verstappen espera esquecer rapidamente o fim de semana ruim no Bahrein obtendo um resultado melhor na Arábia Saudita. Ele já conseguiu vencer essa corrida duas vezes: em 2022 e 2024.

"No ano passado, Jeddah foi um bom circuito para nós. É um circuito de semi-rua muito rápido e divertido de pilotar. Normalmente, o desgaste dos pneus também é menor nesse circuito, então, naturalmente, ele deve ser mais adequado para nós", disse ele, que espera o próximo fim de semana com uma nota positiva.

"Agora é a última corrida da rodada tripla, então estamos fazendo um último esforço. Espero que possamos encontrar alguma velocidade extra e ter um desempenho semelhante ao do Japão."

No Bahrein, Verstappen declarou que "tudo que podia dar errado deu errado". Isso acabou levando a uma reunião da cúpula da Red Bull, à qual se juntaram o chefe da equipe Christian Horner, o consultor Helmut Marko, o diretor técnico Pierre Waché e o engenheiro-chefe Paul Monaghan.

"É muito alarmante", disse Marko ao Motorsport.com. "Sabemos que não somos competitivos. Teremos que usar peças novas nas próximas corridas e esperamos que isso traga uma solução".

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!