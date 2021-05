Depois de uma sexta-feira movimentada em Portimão, com a Mercedes dando as cartas ao liderar os dois treinos livres para o GP de Portugal, o grid da Fórmula 1 voltou à pista neste sábado para o TL3 antes da classificação. E em uma sessão que começou com pouca atividade por conta das condições da pista, a ponta ficou com Max Verstappen.

Na sexta-feira, tivemos a Mercedes na frente nos dois treinos livres mas, apesar de Lewis Hamilton ter liderado o TL2, os fortes ventos fizeram com que a sessão tivesse tempos mais lentos que os do TL1. Com isso, Valtteri Bottas terminou como o mais rápido do dia, com 01min19s648, enquanto seu companheiro de equipe fez 01min19s837.

Assunto frequente neste início de temporada, os limites de pista voltaram ao centro do debate após os treinos de sexta, com 35 voltas deletadas no TL1 e outras 30 no TL2. Neste fim de semana, a direção de prova supervisiona a trajetória dos pilotos nas curvas um, quatro e 14.

Diferente da sexta, o início do TL3 foi lento, com apenas a dupla da Haas indo à pista nos dez primeiros minutos. Mick Schumacher foi o primeiro a marcar uma volta rápida: 01min23s026, com pneus macios, conseguindo baixar para 01min21s alto nos minutos seguintes.

Apenas com 15 minutos de sessão que um piloto de outra equipe conseguiu marcar tempo: Yuki Tsunoda, com 01min20s997. Com um quarto de TL3 transcorrido, apenas quatro voltas rápidas marcadas.

Os pilotos começaram a marcar suas voltas próximo à metade da sessão, mas a saída de muitos pilotos foi interrompida por conta de um acionamento do safety car virtual com 35 minutos para o fim, por conta do vento, que derrubou uma das placas de publicidade localizadas ao redor da pista.

Na metade da sessão, Lewis Hamilton ocupava a liderança, marcando o melhor tempo do final de semana até aqui, 01min18s755, apenas 0s085 a frente de Pérez em segundo, enquanto Leclerc ocupava a terceira posição um pouco mais atrás, a 0s246, com Verstappen em quarto e Bottas em quinto.

A 15 minutos do fim, enquanto os pilotos se preparavam para a última saída da sessão, Verstappen liderava com 01min18s545, seguido de Hamilton a 0s190, com Pérez, Ocon, Leclerc, Bottas, Norris, Raikkonen, Gasly e Sainz fechando o top 10.

Nos minutos finais, ainda tivemos uma rápida bandeira amarela no segundo setor devido ao fato de Nikita Mazepin ter rodado e ido parar na caixa de brita. O russo conseguiu sair e voltar aos boxes.

No final, Max Verstappen manteve-se na ponta, melhorando seu tempo para 01min18s489. Completaram o top 10: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly e Kimi Raikkonen.

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP de Portugal deste domingo. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília e você pode acompanhar a transmissão pelo Bandsports ou na Band em regiões selecionadas.

E assim que acabar a classificação, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar mais uma edição do Q4! Nossa equipe, junto dos convidados Gianluca Petecof e Lucas Santochi, farão uma análise completa da classificação e projeção da corrida no domingo. Não perca!

BRIGA de 'gato e rato' entre Mercedes e Red Bull nos treinos em Portugal | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.