A Fórmula 1 definiu neste sábado o grid de largada para a primeira etapa da temporada 2021: o GP do Bahrein. E em um classificatório muito movimentado e com algumas bandeiras amarelas ao longo da sessão, a pole position ficou com Max Verstappen em uma bela disputa com Lewis Hamilton.

O classificatório trouxe algumas surpresas, como as eliminações de Sebastian Vettel no Q1 e Sergio Pérez e Yuki Tsunoda no Q2, a boa performance de Pierre Gasly, além dos problemas de Nikita Mazepin com a Haas, que causou mais de uma bandeira amarela.

Nos três treinos livres, realizados na sexta e na manhã deste sábado, Max Verstappen dominou o grid até então, entregando uma volta voadora no TL3 para terminar na ponta, com 01min30s577, quase oito décimos de vantagem para Lewis Hamilton. Mesmo assim, o holandês vinha apresentando certo receio ao ser rotulado como favorito, sempre defendendo que a Mercedes ainda tinha espaço para surpreender.

Por outro lado, Hamilton vinha mantendo o otimismo para o final de semana, apesar não ter terminado nenhum treino livre na frente. Mas o heptacampeão apontou alguns problemas que a Mercedes vem enfrentando, como o novo pneu da Pirelli e a traseira desequilibrada do W12, prejudicada pelas mudanças no regulamento para o assoalho, que afetou carros de baixo rake (angulação do assoalho em relação ao solo).

Nikita Mazepin, Haas VF-21, spins Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1

Assim que a contagem regressiva de 18 minutos começou, as duplas da Williams e da Haas não perderam tempo e já foram para a pista, enquanto o resto do grid preferiu esperar mais um pouco. Mick Schumacher foi o primeiro a fazer uma volta rápida, com 01min33s861, enquanto as Williams fizeram apenas instalação. Já Nikita Mazepin segue sofrendo com sua Haas, perdendo o controle do carro no último setor e rodando na curva.

Apenas na segunda metade do Q1 que os tempos começaram a baixar para a casa de 01min31s. Após uma primeira leva de voltas, Verstappen foi para a ponta com o melhor tempo do final de semana até aqui, 01min30s499, seguido de Tsunoda, a 0s108 do holandês. Hamilton, Gasly e Pérez fechavam o top 5 a seis minutos do fim.

Após um final movimentado, com uma rodada de Mazepin na primeira curva, causando uma bandeira amarela, Verstappen seguiu na ponta com o mesmo tempo, com Tsunoda, Hamilton, Leclerc, Ricciardo, Gasly, Alonso, Norris, Giovinazzi e Pérez completando o top 10.

Foram eliminados no Q1, classificados entre 16º e 20º, respectivamente: Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q2

Diferente do Q1, os pilotos foram rapidamente para a pista, e a maioria dos ponteiros apostou em uma primeira saída com pneus médios, como Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Norris, Pérez, Gasly e Tsunoda.

Após a primeira leva de voltas, Hamilton ocupava a ponta com 01min30s085, 0s233 a frente de Verstappen e com 0s474 de vantagem para Bottas. Destaque do Q1, Tsunoda fez o nono tempo, atrás de Gasly. Enquanto isso, Pérez e Ricciardo tiveram suas primeiras voltas canceladas por exceder o limite de pista.

No final, a Ferrari deu o pulo do gato e colocou Sainz e Leclerc em primeiro e segundo com pneus macios, com os pilotos separados por apenas um milésimo: 01min30s009 para o espanhol e 01min30s010 para o monegasco.

Hamilton, Norris, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Gasly, Alonso e Stroll completaram a lista de pilotos que passaram para o Q3. Os eliminados foram: Sergio Pérez, em sua estreia na Red Bull, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen e George Russell.

Entre a escolha de pneus dos pilotos que vão ao Q3, Hamilton, Bottas, Verstappen e Gasly largarão de médios, enquanto Norris, Sainz, Alonso, Leclerc, Stroll e Ricciardo começarão o GP do Bahrein de macios.

Q3

A primeira saída dos pilotos já foi muito interessante, com uma bela disputa entre Verstappen, com 01min29s526 e Hamilton, com 01min29s549, apenas 0s023 separando os dois. Gasly foi uma surpresa desses primeiros minutos, terminando com o terceiro lugar, seguido de Bottas e Sainz.

No final, Max Verstappen voou, fazendo 01min28s997 e terminou com a pole para o GP do Bahrein, 0s388 a frente de Lewis Hamilton. Bottas, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso e Stroll completam o Top 10.

Agora, a F1 descansa antes do GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2021, com largada marcada para o meio-dia deste domingo (28). Mas o esquenta começa bem antes na televisão brasileira, com a Band prometendo três horas de aquecimento, a partir das 9h, dentro do Show do Esporte, com a participação e ninguém mais, ninguém menos que Nelson Piquet.

E assim que acabar a corrida, tem mais uma edição do Pódio, no canal do Motorsport.com no YouTube! Com a participação de Felipe Motta e Rico Penteado, vamos fazer uma análise completa do GP do Bahrein. Não perca!

Q4 AO VIVO: Destaques do classificatório do GP do Bahrein, primeira etapa de 2021

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.