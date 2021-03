F1: Verstappen celebra pole e carro "bom de guiar" no Bahrein

A primeira saída no Q3 dava a impressão de que seria uma disputa acirrada com Lewis Hamilton. Mas Max Verstappen voou na sua última volta, e cravou uma impressionante pole position para o GP do Bahrein de Fórmula 1, com 01min28s997, superando o heptacampeão em quase quatro décimos. Após o treino, o holandês celebrou o fato de sua Red Bull ser "boa de guiar".

O holandês terminou o Q1 na frente, batendo Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, por pouco mais de um décimo, enquanto Hamilton foi o terceiro, a cerca de 0s2. Já no Q2, Verstappen vinha com uma volta para terminar na ponta, mas preferiu abortar para poder largar de pneus médios no domingo, terminando apenas em sétimo, enquanto a dupla da Ferrari ocupava a ponta.

O começo do Q3 foi bastante intenso, dando a impressão de que a Red Bull e a Mercedes protagonizariam uma bela disputa pela pole, com Verstappen marcando 01min29s526 e Hamilton, 01min29s549, com apenas 0s023 separando os dois. Mas o holandês fez a diferença na última saída, conquistando sua quarta pole position da carreira.

Após o fim do treino, nas entrevistas conduzidas por David Coulthard, Verstappen celebrou o fato de estar em um fim de semana "perfeito" até aqui, liderando todas as sessões.

"Já tivemos uma boa pré-temporada e como vocês sabem não há nada garantido, mas voltamos para o GP e, até aqui, o carro está funcionando muito bem, tem sido muito bom de guiar. Claro, o vento mudou muito em cada sessão e não é fácil ajustar o carro. Tudo deu certo na classificação, então, sim, estou muito feliz com a pole".

O piloto da Red Bull ainda falou sobre a volta voadora que lhe rendeu a pole.

"Basicamente, minha primeira saída no Q3 não foi ótima, então sabia que havia espaço para melhorar, mas não sabia quanto. No final, o balanço era ideal e pude dar um pouco mais. Claro, a pista estava bem quente, então foi necessário cuidado para não superaquecer os pneus traseiros, mas, com sorte, onde importava, entregamos".

Sobre o ajuste do carro em simulações de corrida, Verstappen disse que "tudo está bem".

"Até aqui, tudo está bem. No geral, o carro está funcionando muito bem nas simulações de classificação e corrida, então mal posso esperar. Acho que temos um bom carro. Agora, temos que torcer por uma largada e primeira volta limpas".

Coulthard terminou perguntando para Verstappen sobre um dado: o pole da primeira corrida acabou campeão em seis das últimas oito oportunidades, mas o holandês mantém a cautela.

"Nada é garantido. Temos que seguir dando o nosso melhor, mas é um bom começo. E é também um belo presente de aniversário para você".

Após a entrevista, Verstappen trouxe um "presente" para o ex-piloto, que completa 50 anos neste sábado. Veja abaixo o vídeo da brincadeira do holandês:

