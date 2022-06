Carregar reprodutor de áudio

Com o triunfo no GP do Azerbaijão, disputado no fim de semana passado em Baku, Max Verstappen, da equipe Red Bull, chegou à sua 25ª vitória na Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo mundial.

No último domingo, o holandês tinha exatamente 24 anos e 255 dias de idade, de modo que se tornou o piloto mais jovem da história da F1 a conquistar 25 triunfos na elite global do esporte a motor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Com isso, Verstappen supera o 'recorde' que anteriormente era do alemão Sebastian Vettel, atual piloto da Aston Martin. O tetracampeão mundial venceu seu 25º GP de F1 na Coreia do Sul, em 2012, ainda pela Red Bull.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Na época, o germânico tinha 25 anos e 103 dias, era bicampeão da categoria e buscava o tricampeonato, que viria em 2012 e seria seguido pelo tetra em 2013. Atualmente, Verstappen tem um título, conquistado contra o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, em 2021.

O heptacampeão, aliás, chegou ao seu 25º triunfo apenas com 29 anos (e 103 dias), quando venceu o GP da China de 2014. Também com 29 (mas mais novo, com 59 dias), o bicampeão Fernando Alonso, espanhol hoje na Alpine, triunfou pela 25ª vez no GP de Singapura de 2010, pela Ferrari.

'À frente' de Alonso e Hamilton

De todo modo, há um piloto que aparece no terceiro lugar da lista, após Verstappen e Vettel e antes de Alonso e Hamilton. Trata-se de Michael Schumacher, também heptacampeão mundial da categoria.

Com 28 anos e 177 dias, o alemão conquistou sua 25ª vitória na F1 ao cruzar a linha de chegada em primeiro no GP da França de 1997, em Magny Cours, já pela Ferrari, à qual o germânico rumara em 1996 após dois títulos pela Benetton em 1994 e 1995.

