Em meio aos indícios de renovação entre Fernando Alonso e Alpine na Fórmula 1, o espanhol perde força como possível substituto de Sebastian Vettel na Aston Martin caso o alemão deixe a F1. Com isso, o australiano Daniel Ricciardo e o francês Pierre Gasly são ventilados no time inglês.

Apesar do bom desempenho no GP do Azerbaijão, Vettel tem sua aposentadoria especulada desde o começo de 2022, até pela má fase da Aston, e os jornalistas que cobrem a categoria já apontam alguns pilotos que podem assumir o cockpit do tetracampeão mundial.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Inicialmente, Alonso, que é ameaçado pelo australiano Oscar Piastri na Alpine, surgiu como opção, mas a situação mudou: segundo apurou o Motorsport.com da Itália, o bicampeão deve seguir no time francês, enquanto o atual reserva pode ir para uma eventual Williams-Renault em 2023.

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Alpine

De todo modo, para o jornalista Tom Clarkson, que apresenta o podcast oficial da F1, Beyond the Grid, Ricciardo pode 'pintar' na vaga de Vettel na Aston. Para isso, porém, o australiano e a McLaren teriam de encerrar seu vínculo antecipadamente, já que o piloto tem contrato até o fim de 2023.

Entretanto, o CEO da McLaren, Zak Brown, já declarou estar insatisfeito com o rendimento de Ricciardo, que vem sendo batido pelo companheiro britânico Lando Norris desde 2021, e afirmou, inclusive, que há dispositivos contratuais que permitem um 'divórcio' prematuro.

Tom Clarkson Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Se [Vettel] deixar a Aston no final deste ano e se Ricciardo deixar a McLaren, vejo [a Aston] como um bom lugar para Ricciardo”, disse Tom ao podcast F1 Nation, outra produção oficial da categoria, antes do GP do Azerbaijão. “Acho que a personalidade dele (Daniel) iluminaria aquele lugar (Aston).”

Já o britânico Johnny Herbert, ex-piloto da F1 e atual comentarista da categoria, crê Gasly pode ser piloto da Aston em 2023. O francês tem a 'porta fechada' na Red Bull, que renovou com o mexicano Sergio Pérez até 2024, e poderia sair da AlphaTauri, pela qual corre desde que foi rebaixado da RBR.

Johnny Herbert addresses the audience from the stage Photo by: Motorsport Images

“Acho que ele tem que fazer o que Daniel [Ricciardo] fez: fugir”, disse Herbert, também ao podcast F1 Nation. A opção mais lógica, segundo o britânico, é a Aston, mas o ex-piloto preferiria Gasly na vaga do canadense Lance Stroll, ao lado de Vettel.

“Acho que ele deveria estar já fazendo perguntas sobre o que exatamente eles querem fazer e dizer: ‘Sim, estou pronto e disposto'. Acho que Lawrence Stroll (dono da Aston) tem que dizer: ‘Filho, te dei uma chance, não está dando certo, e eu tenho que fazer o que é certo para a equipe’.”Herbert.

VÍDEO: Dê uma volta em Montreal, palco do GP do Canadá

