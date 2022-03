Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu as atividades deste sábado com o terceiro e último treino livre para o GP do Bahrein. E em uma sessão muito movimentada, com várias trocas na liderança, Max Verstappen seguiu mostrando a força da Red Bull, terminando a ponta, mas novamente a menos de um décimo de Charles Leclerc, enquanto a equipe austríaca fechou o top 3 com Sergio Pérez.

Completaram os dez primeiros: George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou e Lance Stroll.

Na sexta-feira, Verstappen mostrou o potencial da Red Bull ao liderar o TL2, mas o campeão de 2021 viu a dupla da Ferrari em sua cola, enquanto seu companheiro, Sergio Pérez, ficava a mais de um segundo de distância. Já a Mercedes tentou soluções diferentes em seus carros para controlar o porpoising e, com isso, vimos performances distintas de Russell e Hamilton, com o heptacampeão ficando em nono enquanto o companheiro terminou em quarto.

Como o TL3 acaba sendo pouco representativo para as sessões mais importantes do fim de semana, por acontecer no meio da tarde barenita, o treino teve um início mais morno, com poucos pilotos saindo dos boxes e apenas com foco em testes aerodinâmicos.

Após os primeiros 15 minutos do TL3, poucos tempos haviam sido registrados. Com pneus macios, Hamilton liderava com 01min34s256. Norris era o segundo, mais de 2s atrás e Hulkenberg o terceiro, com Bottas e Zhou fechando os pilotos com tempos.

Próximo à metade da sessão, uma rápida bandeira amarela. Leclerc perdeu o controle da Ferrari no meio da curva, no mesmo local onde rodou ontem, e foi parar na brita. Mas o monegasco conseguiu voltar à pista sozinho, limitando a necessidade de uma paralisação.

Com 30 minutos transcorridos, Verstappen liderava com 01min33s035, tendo novamente na sequência a dupla da Ferrari. Leclerc era o segundo, mas a mais de sete décimos de distância, enquanto Sainz era o terceiro a 1s1. Pérez era o quarto e Hamilton o quinto.

Pouco depois, Hamilton entregou uma boa volta, 01min33s121, subindo para a segunda colocação, a apenas 0s086 de Verstappen.

A 15 minutos do fim, a ordem de forças mudava. Russell colocava a Mercedes na ponta pela primeira vez no fim de semana, com 01min32s935, 0s100 à frente de Verstappen. Sainz e Hamilton vinham em terceiro e quarto, ambos a menos de um décimo do holandês, enquanto Bottas era o quinto.

Mas a ponta da Mercedes durou pouco, com Leclerc entregando uma volta voadora com o pneu macio: 01min32s640, quase três décimos mais rápido que Russell.

Com menos de cinco minutos, um incidente foi colocado sob investigação pelos comissários: a Ferrari liberou Sainz dos boxes em cima de Alonso e da Alpine. Graças à velocidade baixa do pitlane, não houve um toque entre eles.

No final, Max Verstappen terminou novamente na ponta, com 01min32s544, superando Charles Leclerc, que ficou a pouco menos de um décimo do holandês. Em terceiro, Sergio Pérez, a dois décimos e meio do companheiro de Red Bull.

A Fórmula 1 volta à pista de Sakhir logo mais, às 12h, horário de Brasília, para a sessão classificatória, que define o grid de largada para o GP do Bahrein. A transmissão fica por conta da Band, Bandsports e F1TV Pro.

E já deixe anotado aí: assim que acabar a classificação, tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Teremos a participação do piloto da Porsche Cup Georgios Frangulis e do jornalista Lucas Santochi com uma análise completa do grid de largada e a projeção do GP do Bahrein deste domingo. Não perca!

