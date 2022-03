Carregar reprodutor de áudio

No início da noite barenita, a Fórmula 1 realizou o segundo treino livre para o GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2022. Max Verstappen terminou a sexta como o mais rápido do dia, marcando 01min31s936, sendo o único a baixar da casa de 01min32s. Mas o campeão de 2021 viu Charles Leclerc se aproximar com a Ferrari, ficando a menos de um décimo de distância. Já Lewis Hamilton foi o nono, ainda sem conseguir extrair toda a performance do carro.

Carlos Sainz foi o terceiro, com George Russell em quarto e Fernando Alonso em quinto. Completaram os dez primeiros: Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Mick Schumacher, Lewis Hamilton e Kevin Magnussen.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, Gasly liderou com a AlphaTauri, marcando 01min34s193 com pneus macios, à frente da dupla da Ferrari, enquanto Verstappen foi o quinto e Hamilton o sétimo. Chamou a atenção o fato da equipe italiana e a Red Bull não terem usado os pneus macios, enquanto a Mercedes não conseguiu acompanhar o ritmo das rivais.

Com o segundo treino livre sendo o mais representativo do fim de semana, por ser o único realizado no mesmo horário da classificação e da corrida, as atividades começaram cedo, com vários pilotos saindo dos boxes assim que a regressiva de uma hora foi iniciada. De cara, Leclerc assumiu a ponta superando a marca de Gasly de mais cedo, com 01min33s121, feito de médios.

Após os primeiros 15 minutos, o tempo de Leclerc o mantinha na ponta, com Verstappen em segundo, exatamente meio segundo atrás do monegasco. Em terceiro vinha Sainz, 0s716 atrás do companheiro de Ferrari. Alonso era o quarto e Hamilton o quinto, 1s258 atrás.

Na metade da sessão, os pneus macios dominavam a pista nas simulações de classificação, com os tempos mais rápidos do dia. Verstappen liderava com 01min31s936, seguido de Leclerc, Alonso, Bottas e Pérez. Do grid todo, apenas dois pilotos com tempos de médios ainda: Hamilton, em 16º e Russell, 20º.

Pouco depois, a dupla da Mercedes entregou voltas rápidas com macios. Enquanto Russell subiu para terceiro, Hamilton ficava em nono após fazer uma volta sem uso do DRS.

A 15 minutos do fim, as simulações de classificação já eram trocadas pelas de corrida, com tanque cheio e tempos de volta mais altos. Verstappen liderava com 01min31s936, tendo Leclerc em segundo, a 0s087e Sainz em terceiro, 0s584 atrás do holandês. Russell era o quarto e Alonso o quinto, enquanto Hamilton era apenas o nono, 1s208 a mais que o rival de 2021.

Próximo ao fim, a direção de prova anunciou a investigação de uma bloqueada de Tsunoda em Leclerc.

No final, Max Verstappen garantiu a ponta com 01min31s936, colocando a Red Bull na ponta. Em segundo, menos de um décimo atrás, ficou Charles Leclerc, enquanto Carlos Sainz completou o top 3 com a segunda Ferrari, mas a quase 0s6 de distância. George Russell foi o quarto e Fernando Alonso o quinto.

Valtteri Bottas entregou um bom sexto lugar com a Alfa Romeo, à frente de Sergio Pérez e Mick Schumacher. Sofrendo com o carro, Lewis Hamilton foi o nono, logo à frente de Kevin Magnussen, fechando o top 10.

O grid da Fórmula 1 volta à pista do Bahrein amanhã para mais duas sessões. Primeiro, o terceiro treino livre, às 09h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Na sequência, ao meio-dia, a classificação, que você pode acompanhar na Band, Bandsports e F1TV Pro.

E já anote aí: assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube! Com a participação do piloto da Porsche Cup Georgios Frangulis e do jornalista Lucas Santochi, faremos uma análise completa do grid de largada, projetando o que pode acontecer no GP do Bahrein, não perca!

Classificação final

F1 AO VIVO – Tudo sobre o primeiro dia de treinos para o GP do Bahrein | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: