F1: Verstappen surge no fim e lidera primeiro treino em Monza

A Fórmula 1 realizou o primeiro ensaio para o GP da Itália de 2024. Max Verstappen foi o mais rápido, com 1min21s676, marcando a sua melhor volta já nos minutos finais. Charles Leclerc foi o segundo colocado, a 0s228 do líder do campeonato.

Lando Norris, Carlos Sainz e Valtteri Bottas completaram o top 5.

A sessão foi marcada pelo acidente de Andrea Kimi Antonelli com 10 minutos de treino. O italiano que estava no carro de George Russell, saiu da pista na Parabolica e bateu na barreira de pneus. Franco Colapinto, que estreou na Williams, quase fez o mesmo nos minutos finais e terminou em 17º.

O Treino

A primeira sessão em Monza contou com duas novidades: Andrea Kimi Antonelli participou no lugar de George Russell e Franco Colapinto estreou na categoria no lugar de Logan Sargeant.

Mesmo com a temperatura na pista passando dos 50°C e com o asfalto novo da pista italiana, Antonelli saiu na frente, com 1min23s955. Verstappen perdia a o ponto de frenagem da primeira chicane, mas sem grandes problemas, retornando ao traçado em seguida.

Com 10 minutos de treino, Kimi Antonelli saiu da pista na Parabolica e atingiu a barreira de pneus, trazendo a bandeira vermelha na sessão.

O treino foi reiniciado 13 minutos depois, com um 'rodízio' de pilotos na primeira posição, conforme a pista evoluia.

Na metade da sessão, Bottas liderava, com 1min22s416, seguido por Norris, a 0s027 do finlandês. Sainz, Albon e Hamilton completavam o top 5.

O heptacampeão tomava a liderança com 33 minutos de treino, mas Bottas voltou à frente, com 1min22s127, utilizando pneus macios. Leclerc assumiu a segunda colocação quando restavam 20 minutos.

O monegasco assumia a ponta com 12 minutos para o final com 1min21s904. Na sequência, Norris chegava à P2, a 0s013.

Discreto em toda a sessão, Verstappen surgiu quando restavam seis minutos para o final e chegou à frente, com 1min21s676.

Colapinto saiu pela Parabolica, mas não atingiu as barreiras, dando um susto na Williams. Ocon também se viu envolvido em um incidente, rodando na chicane, mas sem problemas.

O treino livre 2 em Monza acontece ao meio-dia (horário de Brasília).

Resultado

Drugo FORA do TL, Hamilton REBATE ex-Mercedes, Marko 'zoa' Ferrari, Safety Car BATE e tempo em Monza

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!