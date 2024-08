A Ferrari decidiu chegar à Monza com todas as forças possíveis e estreia nove atualizações no carro - que vão muito além do novo piso. O pacote busca introduzir alterações para encontrar o equilíbrio e melhorar o desempenho do SF-24 nas etapas da Fórmula 1.

Além de aplicarem o novo piso, a equipe espera que a combinação torne o carro mais competitivo e permita que os pilotos conquistem as primeiras posições.

O novo asfalto da Itália, com as zebras mais baixas, tornam o traçado mais rápido e permitindo que as equipes escolham uma configuração mais próxima do chão.

Ferrari SF-24 dettaglio del nuovo diffusore e della beam wing in un solo elemento Foto di: Franco Nugnes

O piso do SF-24 foi revisado de acordo com as orientações dos desviadores de fluxo que dividem os canais Venturi com outros elementos que agora possuem inclinações diferentes. A prancha externa também foi revista e surge com um formato mais curvado, mostrando uma pequena ondulação na base.

Segundo os documentos enviados à FIA, Federação Internacional de Automobilismo, a Ferrari informou que a parte não visível foi revisada e a parte inferior foi redesenhada para favorecer a expansão de fluxo.

Ferrari SF-24 dettaglio dei deviatori di flusso all'ingresso dei canali Venturi Foto di: Giorgio Piola

A nova base também é reconhecida pelo novo desenho do pavimento, que apresenta uma asa longitudinal completamente nova. O acessório vem com a configuração elevada e segue com uma parte visivelmente cortada para garantir um funcionamento mais eficaz na zona de baixa pressão.

Por sua vez, o piso na frente das rodas traseiras manteve a identidade das últimas corridas, com a ranhura aberta mais à frente do que visto anteriormente.

Ferrari SF-24 dettaglio del nuovo disegno del marciapiede del fondo Foto di: Franco Nugnes

O capô foi reperfilado com um estreitamento significativo na parte próxima à suspensão, aumentando o fluxo de ar. Para Monza, a Ferrari escolheu uma versão com um único elemento e cordão mais curto.

A asa traseira também prevê carga mínima com o perfil principal praticamente plano e flap móvel de incidência reduzida. O acessório visa encontrar força nas chicanes.

Ferrari SF-24 dettaglio del bazooka ristretto in coda nella parte inferiore Foto di: Franco Nugnes

Para tentar equilibrar o carro, as asas dianteiras também foram redesenhadas com as bordas particularmente curtas e uma incidência que se reduz gradualmente em direção à antepara lateral.

A intervenção na parte frontal diz respeito ao 'nariz', que tem um perfil mais estreito e vazado na parte inferior. Para completar o cenário, há também um suporte mais fino para os retrovisores.

Ferrari SF-24: la nuova ala anteriore scarica e il muso più filante Foto di: Franco Nugnes

