A escolha de Franco Colapinto para substituir Logan Sargeant pelas últimas corridas da temporada de Fórmula 1 pegou alguns de surpresa, mas parecia uma escolha óbvia para a Williams. Desta maneira, a equipe revela que 'recusou' Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull, e Mick Schumacher, da Mercedes'.

O filho mais novo de Michael Schumacher foi amplamente cogitado para ocupar o assento ao lado de Alexander Albon e fazer seu retorno à F1, porém, James Vowles, chefe da Williams, definiu que deveria se voltar à própria academia de pilotos.

Vowles explicou que Lawson foi descartado relativamente rápido - apesar de seu desempenho quando substituiu Daniel Ricciardo na antiga AlphaTauri, nova RB, em 2023. O neozelandês também está sendo muito elogiado por Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, que busca uma vaga para o piloto na F1.

No entanto, para emprestar Lawson, a equipe queria uma cláusula que liberasse Liam caso ele fosse necessário na equipe dos taurinos antes do fim da temporada, algo que não agradou muito a Williams. Desta maneira, Vowles se virou para outro nome que já tem experiência na F1.

"Se analisarmos as opções disponíveis, havia três opções na mesa: uma era Liam Lawson, uma era Mick e uma era Franco".

Com Liam, o tipo de posição contratual da Red Bull não teria funcionado comigo aqui na Williams, então isso não se tornou uma opção para nós naquela circunstância. E então é uma escolha difícil, realmente é entre [Franco e] Mick"

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vowles avaliou que Mick teve grande melhora desde suas duas temporadas desastrosas na Haas, mas ainda não parecia a melhor opção para o que a Williams estava buscando - uma vez que o alemão ainda compete na WEC.

"Mick melhorou muito de quando estava na Haas, não há dúvidas sobre isso. Ele é um piloto competente, sei que teve seu tempo, mas fez um trabalho incrível com a Alpine, com a Mercedes e com a McLaren nesse meio tempo".

"Então a decisão é: colocamos Mick no carro, o que eu acho que Mick teria feito um bom trabalho, ou investimos em um indivíduo que faz parte da nossa academia, que deu centenas a milhares de voltas em nosso simulador, que dirigiu o carro e, com base nos dados que podemos ver sobre seu desempenho, quem está dando passos significativos?"

Foi então que Vowles comparou os dois pilotos e disse que ambos estão na mesma categoria. O chefe da Williams avaliou que Mick e Franco "são bons, mas não especiais".

"Acho que ambos se encaixariam na categoria de bom e não especial. Acho que temos que ser diretos sobre isso. Mick não é especial, ele seria apenas bom".

James ainda disse que seria negligente da parte da Williams ignorar um membro de sua academia, dado os milhões de dólares que são investidos neles ao longo dos anos. Em sua fala, Vowles ainda elogiou os esforços de Colapinto na Fórmula 2, que se posiciona à frente de Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli.

"Franco está à frente no campeonato de F2 de Antonelli, ele está à frente de Bearman, ele está na MP. Com todo o respeito à MP, não é Prema, não é ART, e ele está fazendo um bom trabalho".

"Eu acho que [Schumacher] viria com muito mais experiência do que Franco. Mas aqui está o que eu acredito, o que Williams acredita e quais são os valores centrais da Williams".

Franco Colapinto, Williams Academy Photo by: Williams

"A Williams sempre investiu em novas gerações de pilotos e jovens, e o que eu tenho falado o tempo todo é sobre o investimento no futuro da Williams. E o futuro da Williams não é investir no passado, é investir em talentos que nos permitem avançar como indivíduos".

"Agora, se acho que colocamos ele em uma situação de 'fundo da piscina'? Claro, 100%. Mas se você ouvir as próprias palavras de Franco, você ouvirá que ele está pronto para isso, que ele está pronto para o desafio, e ele sabe o que está na frente dele".

