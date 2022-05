F1: Verstappen surpreso por lutar pela pole

Carregar reprodutor de áudio

A dobradinha da Ferrari não desanimou Max Verstappen para a corrida deste domingo no GP de Miami, da Fórmula 1. Após dominar boa parte do Q3 e perder a pole nos segundos finais da classificação, o holandês vê motivos para celebrar o desempenho.

"No geral, estou bastante satisfeito com a qualificação. Eu literalmente fiz quatro ou cinco voltas ontem. Então, o dia inteiro de hoje ainda estava tentando aprender a rastrear, tentando encontrar um equilíbrio decente no carro. E, na verdade, para ser tão competitivo na qualificação, fiquei um pouco surpreso. Porque não é uma pista fácil de aprender. E sim, acho que no geral, é claro, você quer estar na pole, mas de onde viemos, acho que fizemos um trabalho muito bom. Mas sim, temos que começar a tornar os fins de semana menos difíceis porque assim, você sabe, sempre será complicado, mas temos uma boa chance para amanhã. Temos uma boa velocidade máxima, acho que o carro está se comportando muito bem. Então estou ansioso por isso.

"Mas vamos ver. Muitas coisas podem acontecer amanhã, acho que vai ser ainda mais quente do que hoje. Então também depende um pouco de como os pneus vão se comportar."

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: