Após uma forte batida na sexta-feira, durante o TL2, Carlos Sainz deu a volta por cima e garantiu uma vaga na primeira fila para o GP de Miami de Fórmula 1, ao lado do companheiro de Ferrari Charles Leclerc. E o espanhol afirmou que "não foi fácil recuperar a confiança" a tempo da boa performance deste sábado.

No segundo treino livre da sexta, Sainz bateu com força no muro de concreto da curva 14, após rodar na pista. Mas no sábado ele conseguiu se recuperar, garantindo a primeira fila em um momento importante para a Ferrari, que quer responder à altura o domínio da Red Bull em Ímola.

Questionado sobre como conseguiu fazer isso, ele disse: "Bem, fui construindo um pouco em cima da batida de ontem. Não foi fácil recuperar a confiança em um circuito tão difícil quanto esse novo de Miami".

"Mas sim, mantive minha calma até o Q3. Acho que tirei umas boas voltas. Não o suficiente para a pole, mas dado o ponto que eu estive hoje, aceito. Acho que foi um dia interessante com tudo que está acontecendo. Não fiz simulações de corrida, não andei com tanque cheio".

"Então as voltas amanhã para o grid serão as primeiras em que terei essa sensação, então pode ser desafiador. Mas, ao mesmo tempo, estou confiante o carro. Ele é bom de guiar por aqui, então acho que podemos fazer um bom trabalho".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz parecia a caminho de uma terceira posição, mas um erro de Max Verstappen nas curvas 5 / 6 permitiu que o espanhol avançasse uma colocação, garantindo a dobradinha do time italiano.

