Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen, da Red Bull, fechou o pódio com a terceira colocação no GP de Mônaco. Largando na quarta posição e frustrado após a batida de Sergio Pérez na classificação de ontem, o campeão de 2021 terminou a corrida na frente da Ferrari de Charles Leclerc, seu rival na disputa da liderança do campeonato.

Após o GP de Mônaco, Verstappen está nove pontos à frente de Leclerc. A diferença é pequena, mas ao compararmos que o monegasco largou na pole, o holandês conseguiu um resultado muito positivo já que mantém a liderança para Baku, prova que deve favorecer o carro da Red Bull.

Quando perguntado se terminar na frente de Leclerc teve um gosto de vitória, Verstappen foi sucinto. "Sim. Quero dizer, eu fiz o melhor que eu podia depois de ontem. Eu tentei fazer o melhor que podia. Acho que como um time, nós fizemos um trabalho realmente bom com a estratégia para ficar na frente das Ferraris".

"E sim, acho que como uma equipe, nós temos que estar bem felizes [com o resultado]. Claro, foi uma corrida frenética, com chuva e tal, mas acho que executamos bem e aumentei minha vantagem na liderança, que era algo que eu não esperava ontem de noite."

E apesar da declaração polêmica de ontem sobre o colega de equipe, Verstappen declarou que está feliz pela vitória de Checo.

F1 AO VIVO: PÉREZ SEGURA SAINZ e vence em Mônaco, com Verstappen à frente de Leclerc; veja DEBATE | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: