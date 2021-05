A dúvida chegou ao fim: Charles Leclerc largará na pole position para o GP de Mônaco de Fórmula 1. A Ferrari confirmou nesta domingo (23) que não trocará a caixa de câmbio do monegasco, que terá a oportunidade de sair na frente correndo em casa.

O piloto passou a noite ansioso sem saber se largaria em primeiro ou em sexto, já que a Ferrari havia deixado para decidir apenas hoje se trocaria o câmbio do carro de Leclerc após a batida no fim do Q3.

No sábado, a Ferrari fez uma primeira inspeção, antes da entrada das restrições de parque fechado e revelou que não foram encontrados danos significativos. Mas a equipe optou por aguardar até o domingo, para fazer testes mais detalhados antes de tomar a decisão final.

A avaliação da Ferrari concluiu que a caixa escapou sem maiores problemas do impacto, garantindo a Leclerc sua primeira pole desde o GP do México de 2019.

"Após uma análise mais profunda nesta manhã, não encontramos nenhum defeito aparente na caixa de câmbio de Charles Leclerc. Portanto, o monegasco começará a corrida de hoje na pole position, seguindo o resultado da classificação".

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying Photo by: Jean Petin / Motorsport Images

Mattia Binotto havia deixado claro após a classificação que não faria apostas arriscadas com a peça, afirmando que trocaria o câmbio se houvesse a mínima evidência de um risco de confiabilidade.

A equipe está em uma luta apertada pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores com a McLaren e o objetivo de Binotto é usar o fim de semana para maximizar a conquista de pontos.

"Não, não vamos apostar. O que é mais importante após essa classificação é maximizar os pontos para o campeonato e, para isso, precisamos terminar a corrida. Então, confiabilidade é chave, a prioridade. Se tivermos qualquer dúvida, certamente vamos trocar".

