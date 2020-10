F1: Vettel diz que falhou ao não vencer Mundial com Ferrari

Em meio a uma temporada abaixo da média na Fórmula 1, Sebastian Vettel prepara sua despedida da Ferrari a caminho da Aston Martin para 2021. E, analisando seu período na equipe italiana, o tetracampeão volta a afirmar que não possui arrependimentos, mas diz que falhou ao não cumprir seu principal objetivo: ser campeão mundial.

Após a Ferrari anunciar no primeiro semestre que não renovaria com o alemão após o fim desta temporada, Vettel foi confirmado pela Aston Martin antes do GP da Toscana, no mês passado, entrando no lugar de Sergio Pérez.

Em entrevista ao Beyond the Grid, podcast oficial da F1, Vettel falou sobre seus anos na Ferrari e o que tira de lição deles e sobre como está animado para o próximo capítulo de sua trajetória no esporte.

Perguntado se ele via que sua passagem pela Ferrari era o lugar certo no momento errado, Vettel reforça que não tem arrependimentos, mas afirma que falhou ao não cumprir sua missão de conquistar um título.

"Olhando para trás, não tenho arrependimentos. É verdade que eu falhei porque coloquei para mim a missão de vencer o Mundial com a Ferrari. Eu falhei. Não consegui fazer o que pretendia. Há coisas que poderia ter feito melhor, coisas que deveria ter feito antes, lutas que não deveria ter focado".

"Mas, novamente, acho que tudo que aconteceu me trouxe até onde estou agora. Entendem? E não estou falando necessariamente sobre o que acontece na pista. Perder o controle do carro em Hockenheim naquela condição de pista, muitas pessoas falam que esse foi um ponto baixo meu, mas não estou falando de coisas desse tipo".

"Falo sobre coisas que estão acontecendo agora. Então, se eu for justo e pegar mais pesado, eu falhei. Há razões por trás? Provavelmente. Mas não quero aceitá-las como desculpas. Então, o que aconteceu aconteceu e elas me colocaram no caminho do meu próximo passo".

Sobre essas "lutas que não deveria ter focado", Vettel preferiu não explicar mais a fundo, mas falou que é assim que ele aprende e amadurece.

"Elas não valiam a pena. Mas isso é parte da minha natureza e era algo normal de fazer. É assim que você aprende e amadurece. O importante é que não me arrependo disso. Estou feliz por seguir em frente".

Vettel ainda falou sobre os motivos que o levaram a assinar com a Aston Martin para 2021, destacando o crescimento da equipe.

"O fato é que a equipe está crescendo. São vários fatores e os critérios foram se preenchendo: performance, corridas, onde a equipe pretende estar no futuro, potencial e por aí vai. Mas acho que, principalmente, foi uma questão de mentalidade e a possibilidade de fazer algo bom juntos".

"Parece um projeto divertido e eu decidi que gostaria de fazer parte disso. É uma situação diferente da Ferrari e, no futuro, vejo a Aston Martin crescendo. Teremos muitas coisas acontecendo pela primeira vez e acho que é um grande desafio para toda a equipe. E eu espero contribuir com coisas boas dentro e fora do carro".

"Eu amo correr e mal posso esperar por isso. Como já disse, não me arrependo dos anos com a Ferrari, aprendi muito lá. Mas é interessante pensar sobre uma equipe diferente, outra cultura, novas pessoas. Mal posso esperar".

