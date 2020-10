Enquanto o MCL35 tem sido forte o suficiente para colocar a McLaren no terceiro lugar do Mundial de Construtores da Fórmula 1, a temporada tem sido muito impactada pelo clima, especialmente pelo vento. E para o chefe da equipe, Andreas Seidl, é "uma droga" que o carro seja tão impactado por problemas de sensibilidade ao vento.

Carlos Sainz e Lando Norris frequentemente são vistos sofrendo para se acostumar com o carro quando há grandes rajadas de vento, especialmente na classificação quando a diferença entre os carros é tão pequena.

Recentemente, Sainz disse que os problemas com o vento estavam por trás das dificuldades enfrentadas pela McLaren em Mugello e Sochi.

Refletindo sobre o GP da Rússia, Sainz disse: "Tinha muito vendo no Setor Um e, do nada, nosso carro não estava mais no balanço ideal. E sofríamos mais com questões de ajuste".

"Eu não gosto de falar muito sobre os problemas do carro publicamente, mas sabemos que há uma questão de sensibilidade ao vendo e sinto que isso nos afetou bastante em Mugello. Mas não quero culpar ninguém. Não quero dizer que é a principal causa ou que está nos afetando mais que os outros, porque todos são afetados pelo vento".

Enquanto a equipe segue torcendo por um progresso nesse ponto com um pacote aerodinâmico que tem como base o novo bico, Seidl disse que o diretor técnico, James Key, e sua equipe vai tentar lidar com essa questão.

"Não é algo aceitável, e já vimos isso no ano passado. Acho que demos um passo adiante com esse carro, mas obviamente ainda há algumas questões que estão no topo da lista de James em termos de melhoras".

"Como vimos na Rússia, o vento pode mudar rapidamente nosso carro, de algo muito competitivo para menos, o que é uma droga".

Entender como as condições do vento podem impactar o downforce é um tema complicado para as equipes resolverem, mas Seidl disse que essa é a prioridade na McLaren.

"É fácil ver o problema, mas é complexo para resolver. Mas, novamente, está no topo da lista de James. E é nisso que vamos trabalhar".

McLaren MCL35 (Temporada 2020) Motor: Renault Combustível: Gulf Oil Pneus: Pirelli Pilotos: 4 - Lando Norris 55 - Carlos Sainz