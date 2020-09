Meses após a confirmação de sua saída da Ferrari no final do ano, Sebastian Vettel tem uma nova casa na Fórmula 1 para 2021. A Racing Point confirmou a contratação do piloto, que correrá na Aston Martin, que assumirá as operações da equipe.

Atual titular, Sergio Pérez anunciou que estará fora do time após o término do campeonato e terá que buscar uma saída para continuar na F1.

Quando surgiram os primeiros rumores das conversas de Vettel com a Racing Point, Pérez admitiu que, caso a contratação se confirmasse, ele seria o piloto a sair, revelando que havia em seu contrato uma cláusula de saída.

Já Vettel está em uma situação muito complicada com a Ferrari desde o anúncio de sua saída, em abril. O tetracampeão revelou, durante o GP da Áustria, que a equipe nem chegou a negociar uma renovação e que ficou sabendo de sua saída através de uma ligação.

Desde o anúncio de sua saída da Ferrari, o destino de Vettel tem sido um dos principais debates do mundo da F1, com uma divisão de opiniões, entre os que acreditam que o tetracampeão ainda tem mais para dar e os que defendiam sua aposentadoria.

Vettel sempre afirmou que ainda tem mais para provar. Agora, o tetracampeão terá uma nova chance em uma equipe que teve um crescimento considerável de 2019 para 2020 com o advento da "Mercedes Rosa" e que, com a chegada da Aston Martin, tem potencial para subir ainda mais.

Otmar Szafnauer, CEO e chefe da equipe disse: “Todos em Silverstone estão extremamente animados com esta notícia. Sebastian é um campeão comprovado e traz uma mentalidade vencedora que corresponde às nossas próprias ambições para o futuro como Aston Martin F1 Team".

‍"Em um sábado ou domingo à tarde, Sebastian é um dos melhores do mundo, e não consigo pensar em um piloto melhor para nos ajudar a entrar nesta nova era. Ele terá um papel significativo em levar esta equipe para a próxima nível".

Já o tetracampeão afirmou: “Estou feliz por finalmente compartilhar esta notícia emocionante sobre o meu futuro. Estou extremamente orgulhoso de dizer que me tornarei um piloto Aston Martin em 2021.

"É uma nova aventura para mim com uma empresa de automóveis verdadeiramente lendária. Fiquei impressionado com os resultados que a equipe alcançou este ano e acredito que o futuro parece ainda mais brilhante".

“A energia e o compromisso de Lawrence [Stroll] com o esporte são inspiradores e acredito que podemos construir algo muito especial juntos. Ainda tenho muito amor pela Fórmula 1 e minha única motivação é correr na frente do grid. Fazer isso com a Aston Martin será um grande privilégio”, encerrou Vettel.

