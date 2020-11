Sebastian Vettel subiu ao pódio no conturbado GP da Turquia deste domingo (15), ao ultrapassar seu companheiro Charles Leclerc nos momentos finais da corrida e chegar em terceiro. O resultado, além de garantir boa quantidade de pontos, também foi marcado por ser a primeira vez que alemão chega entre os três primeiros em 2020, seu último ano na Ferrari.

O início da corrida de Vettel foi essencial para conseguir o pódio. O piloto largou da 11ª posição e fez muitas ultrapassagens até chegar ao top 5. Com isso, ele se manteve na briga pelas primeiras colocações até o fim da corrida, com uma boa administração de pneus.

"Foi uma corrida intensa e longa, mas divertida. Tive uma primeira volta muito boa que acho que me colocou em quarto, estava muito bem com os pneus de chuva forte até trocarmos para os intermediários. Foi um pouco mais difícil no início, mas no final começamos a encontrar o ritmo novamente. Acho que foi uma corrida muito agradável e com condições muito complicadas", disse Vettel.

O tetracampeão conseguiu o lugar no pódio nas voltas finais, ao aproveitar um erro de Charles Leclerc, e por pouco não tomou o segundo lugar de Sérgio Pérez, que sofria com a aderência.

Com a pista mais seca e a instabilidade do tempo, as equipes quebraram a cabeça para decidir qual pneu usar. Segundo Vettel, os pilotos não colocaram os compostos de pista seca por temerem uma chuva que estava prevista para as últimas voltas.

"Cheguei a pensar nos slicks a 20 voltas do fim, porque o circuito estava mais aderente e os intermediários gastos. Acho que é só uma questão de ninguém se atrever a colocá-los primeiro, e ainda estava prevista uma chuva no final que não veio. Eu gostaria de ter tentado, porque acho que teria sido uma chance de ganhar, mas estou igualmente feliz com o terceiro lugar."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Chuva traz o caos ao GP da Turquia, mas Hamilton garante hepta

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?