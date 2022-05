Carregar reprodutor de áudio

A fase de Sebastian Vettel na Fórmula 1 não é das melhores na pista e a má sorte também tem o acompanhado fora delas. Segundo o El Periodico, de Barcelona, o alemão teve mochila com documentos e fones de ouvidos furtados na manhã desta segunda-feira.

O piloto da Aston Martin teria deixados os objetos à vista e seu carro com vidros abertos. O elemento se aproveitou disso e levou os itens, com a publicação reportando que Vettel se utilizou de sua scooter para perseguir os malfeitores.

Mais tarde, os airpods foram encontrados em uma loja, supondo que quem levou descobriu que havia um meio de rastreá-los, que Vettel efetivamente estava usando. Já a mochila com a documentação não havia sinal.

Segundo outros meios de comunicação locais, a polícia já abriu investigação para recuperar o restante dos pertences do piloto.

Um porta-voz da Aston Martin confirmou o ocorrido, quando solicitado pelo Motorsport.com: “Uma bolsa pertencente a Sebastian Vettel foi roubada em Barcelona esta manhã; ele tentou encontrá-la usando seu iPhone para rastrear seus fones de ouvido que estavam nela; mas quando localizou seus fones, encontrou-os abandonados e, portanto, não conseguiu localizar sua bolsa roubada.”

Este é o segundo envolvendo pilotos da F1 em pouco mais de um mês. Em abril, Charles Leclerc teve um relógio Richard Mille avaliado em 320 mil dólares (aproximadamente R$1,5 milhão) roubado.

